Матвиенко высказалась о «контрнаступах» ВСУ Матвиенко заявила об успешном отражении Россией попыток контрнаступления ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Российская армия не позволила Украине осуществить планы контрнаступления ВСУ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии, которая транслировалась на странице Совфеда в соцсети «ВКонтакте». Парламентарий выразила уверенность, что Запад в конечном итоге «кинет» Украину.

Российские вооруженные силы не позволили никаким «контрнаступам» [ВСУ] победить на поле боя, как они предполагали, — сказала Матвиенко.

Запад теряет интерес к Украине, а у зарубежных политиков уже не осталось аргументов для выделения Киеву дополнительных средств, добавила спикер Совфеда. Матвиенко выразила убеждение, что США «кинут» Украину так же, как бросили Ирак и «удрали» из Афганистана. Она подчеркнула, что Москва готова к переговорам, условия которых были заявлены еще в начале СВО. В первую очередь Украина не должна быть «антироссийским» проектом и не должна представлять угрозу безопасности РФ, пояснила Матвиенко.

Западным странам не удалось развалить российскую экономику, несмотря на введенные санкции, добавила глава верхней палаты парламента. По ее словам, Россия показала хорошие экономические результаты и устойчивость.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление обернулось чувствительными потерями для ВСУ. По его словам, руководство Украины «бросает людей на гибель», чтобы «выклянчить» помощь Запада, и ведет себя безответственно.