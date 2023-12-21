Стало известно, сколько воздушных атак ВСУ отбили силы ПВО в 2023 году Герасимов: в 2023 году силы ПВО сбили 4600 дронов и свыше 100 ракет ВСУ

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО в 2023 году ликвидировали более 6300 воздушных целей ВСУ, включая 4600 дронов и свыше 100 ракет Storm Shadow, сообщил на брифинге первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит ТАСС, также было уничтожено до 90 противорадиолокационных ракет «Харм».

В зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО. В текущем году ими уничтожено свыше 6300 воздушных целей противника, в том числе более 4600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет Storm Shadow, до 90 противорадиолокационных ракет «Харм», — уточнил Герасимов.

Помимо этого, продолжил генерал, с начала спецоперации ВС РФ оружием большой дальности ликвидировали примерно 1500 военных объектов украинской армии. Герасимов добавил, что значительный вклад в достижение задач СВО вносит авиация.

Так, накануне экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Министерство обороны РФ подчеркнуло, что экипажи Су-34, работая на благо группировки войск «Центр», атаковали и уничтожили три командно-наблюдательных пункта украинской армии. Для выполнения задачи экипажи бомбардировщиков использовали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 килограммов.