Экипажи Су-34 ВКС РФ поразили три наблюдательных пункта ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командным и наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Олег, командир одного из экипажей, сообщил о выполнении задания.

Сегодня выполнил полет на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения. Полет прошел на высоте 11 тысяч метров, за облаками. Полет прошел достаточно спокойно, все вооружение сработало штатно. Все цели были поражены, — отметил летчик.

Министерство обороны РФ подчеркнуло, что экипажи Су-34, работая на благо группировки войск «Центр», атаковали и уничтожили три командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Краснолиманского направления в ходе специальной операции.

Для выполнения задачи экипажи бомбардировщиков использовали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 килограммов. После атаки передовые авиационные наводчики визуально подтвердили поражение цели и обеспечили безопасный маршрут для возврата авиации на аэродромы базирования.

Тем временем Новосибирский авиазавод, входящий в состав госкорпорации «Ростех», передал Министерству обороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они прошли как наземные, так и летные испытания. Первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков отметил, что госзаказ реализуется в полном объеме и в соответствии со сроками. По его словам, Су-34 отличаются высокой маневренностью, что позволяет им выполнять широкий спектр задач.