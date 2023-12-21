В Госдуме не исключили перемирия с Украиной на Рождество Депутат Чепа: рождественское перемирие с Украиной возможно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рождественское или новогоднее перемирие между военными России и Украины в зоне СВО возможно, для этого необходимо соответствующее желание украинской стороны, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что Россия всегда была готова к обсуждению мирных инициатив.

Я думаю, что перемирие возможно. Только нужно стремление, желание того, чтобы это было исполнено. Про украинскую сторону говорить трудно — руководство там исполняет волю других людей, — отметил депутат.

При этом он не исключил риска обмана, который может допустить украинская сторона, перейдя к боевым действиям, несмотря на объявленное перемирие. По словам парламентария, подобное уже происходило и раньше, когда Россия предлагала мир, но ВСУ использовали это для передислокации своих войск.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что власти Украины упустили возможность заключить выгодное мирное соглашение. При этом дипломат отметил особую роль США и Великобритании в этом решении. По его словам, теперь любая возможная сделка будет отражать капитуляцию Киева.