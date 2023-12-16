Полянский: Украина упустила шанс заключить выгодное перемирие

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

Власти Украины упустили возможность заключить выгодное мирное соглашение, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В своем микроблоге в Twitter (X) он написал, что теперь любая возможная сделка будет отражать капитуляцию Киева. При этом он отметил роль США и Великобритании в этом решении.

Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками [президента Украины Владимира Зеленского], а его копию показал сам президент Путин. <...> Но вам не о чем беспокоиться — Украина упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию, — заявил Полянский.

До этого Полянский выразил мнение, что все оружие, которое украинский президент Владимир Зеленский выпросит в ходе визита в США, будет либо перемолото российской армией, либо брошено. Об этом представитель России говорил в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее Министерство обороны Германии сообщило о передаче Украине трех зенитных танков Gepard, 10 танков Leopard 1A5 и 15 бронетранспортных машин. Как подчеркнули в немецком ведомстве, ФРГ является основным сторонником Киева среди всех европейских стран.