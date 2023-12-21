«На это еще кто-то ведется?»: военкор высмеял заявление Умерова по Крыму Военкор Руденко назвал бредом заявление Умерова о взятии ВСУ Крыма в 2024 году

Заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о том, что армия Украины в 2024 году возьмет Крым под свой контроль является бредовым, таким мнением поделился в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он задался вопросом, остались ли такие люди, которые ведутся на подобные высказывания. Военкор пошутил, что для «освобождения Крыма» Умерову нужно для начала привезти из США на Украину своих детей.

Очередной украинский министр обороны несет бред. Вначале детей из Америки перевези на Украину, а потом освобождай что-то, — написал Руденко.

Умеров в интервью немецким СМИ заявил, что в 2024 году армия Украины установит контроль над Крымом. Он выразил в этом стопроцентную уверенность, назвав такую задачу для украинских войск стратегической. Позднее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что трое детей министра обороны Украины получили гражданство США.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что в случае атаки на Крым ВСУ ждет мощное сопротивление. По словам экс-разведчика, на защиту полуострова встали бы миллионы партизан.

Ранее директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что ВСУ не смогли бы захватить Крым даже по приказу властей. Аналитик пояснил, что у Киева нет инструментов, с помощью которых было бы возможно взять полуостров под свой контроль. По мнению политолога, военное руководство может мобилизовать еще больше людей, однако это не приведет к успеху, а если украинские политики просто скажут военным: «Идите на Крым», то главком ВСУ Валерий Залужный ответит: «Нечем».