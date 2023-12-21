ВСУ столкнулись с нехваткой солдат для обучения управлению Leopard 2

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой военнослужащих для обучения управлению немецкими танками Leopard 2, сообщает издание Die Welt. По словам журналиста Пауля Ронцхаймера, центры подготовки танкистов, расположенные в Гермнаии, недосчитались и половины украинских солдат, которых планировалось отправить на обучение.

В учебных центрах, где, к примеру, происходит обучение [украинских военных] на танках Leopard 2, в данный момент занято лишь около половины мест. Это значит, что в настоящее время есть нехватка людей для обучения, — заявил Ронцхаймер.

Предполагается, что сложившаяся ситуация связана с проблемой мобилизации на Украине. По словам журналиста, дальнейшее затягивание конфликта на Украине может привести к тому, что у Киева не останется людей для ведения боевых действий.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предложил правительству страны мобилизовать еще около 450 тысяч граждан. Президент Украины Владимир Зеленский попросил его представить аргументы в пользу принятия такого решения, а также определить критерии лиц, которые не попадут под призыв. Зеленский подчеркнул, что дополнительная мобилизация обойдется Киеву примерно в 500 млрд гривен.