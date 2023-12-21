В Германии назвали ежедневные потери ВСУ в зоне спецоперации Focus: потери ВСУ на фронте составляют 800 человек ежедневно

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют по 800 военнослужащих, говорится в статье немецкого издания Focus. Авторы материалы пришли к выводу, что для замены потерянных солдат ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч новых военнослужащих. Вместе с тем ВСУ нужны рекруты для ротации солдат, уже находящихся на линии соприкосновения, отмечает издание.

В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская армия сталкивается в том числе с проблемами в работе западной военной техники, которая «не является чудодейственным оружием и изнашивается». Бойцы ВСУ также испытывают острую нехватку боеприпасов, выпуская в день от четырех до семи тысяч снарядов, в то время как, по данным издания, российские военнослужащие запускает порядка 20 тысяч снарядов ежедневно.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал потери украинской армии с начала военной операции на Украине. По его словам, ВСУ потеряли свыше 380 тысяч военнослужащих. Он отменил, что начала летнего контрнаступления украинская армия потеряла 159 тысяч бойцов.