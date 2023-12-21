Полковник раскрыл, как изменилась ситуация в зоне СВО из-за зимы Полковник Литовкин: украинские военные демотивированы из-за зимы

Фото: МО Украины

Зима изменила ситуацию в зоне специальной военной операции, украинские военные оказались не готовы к таким условиям, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт отметил, что бойцы ВСУ демотивированы и готовы сдаваться в плен.

Грязь, дождь, мороз, лужи в окопах — все это действует угнетающе, особенно на сторону, терпящую поражение за поражением. Украинские военные демотивированы, они не хотят воевать в таких условиях, готовы сдаваться в плен. У нас появился шанс на улучшение ситуации, — пояснил эксперт.

По его словам, западная техника, которую передали ВСУ, не приспособлена к боевым действиям зимой: колесные машины застревают в грязи, а танки садятся на дно. Кроме того, западные танки намного тяжелее российских и являются простой целью для артиллерии и противотанковых снарядов.

Вопрос только в том, какие задачи поставит командование: будем ли мы дожидаться, пока украинское контрнаступление полностью иссякнет и перейдем в решительное наступление, или будем шаг за шагом отвоевывать выгодные для нас позиции, — заключил Литовкин.

Депутат Госдумы Алексей Чепа ранее заявил, что рождественское или новогоднее перемирие между военными России и Украины в зоне СВО возможно, для этого необходимо соответствующее желание украинской стороны. Он напомнил, что Россия готова обсуждать мирные инициативы.