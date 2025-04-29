День Победы под угрозой? ВСУ атакуют Россию дронами: срыв перемирия Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на День Победы. Что говорят об этом военкоры, как ВСУ могут сорвать празднование 80-летия окончания ВОВ?

Что известно о прекращении огня

Пресс-служба Кремля официально объявила, что Верховный главнокомандующий ВС РФ принял решение объявить перемирие, «исходя из гуманитарных соображений».

Россия объявляет перемирие на трое суток — с 00:00 в ночь на 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — заявили в Кремле.

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Как Украина может сорвать День Победы

Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на что-то серьезное в День Победы, предположил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Он считает, что враг может совершить массированный удар дронами, артобстрел или теракт.

«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное. Вроде массированного удара дронами, артобстрела или теракта. Не исключено, что и по своей территории. Просто, чтобы привычно обвинить в этом Россию», — написал Коц.

Как в Киеве отреагировали на перемирие

Предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы может быть тактической игрой, заявила пресс-секретарь главы офиса украинского лидера Дарья Заривная в своем Telegram-канале. По ее словам, прекращение огня должно быть безусловным.

«Потому что все остальное — тактические игры Путина», — написала она.

В чем заключается смысл перемирия Путина

Перемирие в дни 80-летия Победы направлено на единение русско-украинского народа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, жители Украины должны задуматься о пагубных последствиях новой идеологии фашизма, которую им прививают.

«Данный шаг нашего президента [Владимира Путина] направлен только лишь на то, чтобы все мы были едины в этом празднике и на Украине задумались о пагубных последствиях, когда прививается новая идеология фашизма», — высказался Водолацкий.

По его словам, Путин объявил перемирие исходя из великого праздника. Парламентарий напомнил, что 80-летие Победы также будут отмечать почти все жители Украины.

«Наш президент объявил перемирие на праздничные дни исходя из великого праздника 80-летия Победы, который будут отмечать и почти все жители Украины, за исключением потомков бандеровцев, потому что граждане Украины, как и весь советский народ, принимали активное участие в борьбе с нацистами», — заключил Водолацкий.

Что сказали об этом в США

Президент США Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня на Украине, чтобы остановить кровопролитие, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге. Так она прокомментировала режим прекращения огня в честь 80-летия Победы, объявленный российским лидером Владимиром Путиным.

Ливитт подчеркнула, что американский глава «не теряет оптимизма». Он намерен заключить мир между Москвой и Киевом, добавила она.

«Встреча президента [Трампа] и Зеленского показывает, что он направляет много сил и времени на это, потому что он хочет быть президентом-миротворцем, каким он и был в свой первый срок. Он намерен сделать это снова», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

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