Ситуация в Белгородской области ночью 29 апреля: обстрелы FPV-дронами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии. Какие новости о ситуации в регионе известны ночью 29 апреля 2025 года?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 29 апреля

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли удары по семи районам Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ выпустили 140 боеприпасов и 61 беспилотник.

«В Шебекинском муниципальном округе поселок Шамино, села Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и хутор Панков подверглись атаке 21 беспилотника, 13 из которых были подавлены. В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника ранен мирный житель», — написал Гладков.

По информации главы региона, по территории Краснояружского района выпущено 97 боеприпасов и 16 беспилотников. По Грайворонскому округу выпущено 34 боеприпаса и три беспилотника.

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«В Грайворонском округе в селе Дорогощь от удара FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект связи — аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В селе Гора-Подол беспилотник ударил по двум легковым автомобилям, вследствие чего два транспортных средства уничтожены», — сказано в заявлении.

Кроме того, в селе Нежеголь Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадала мирная жительница.

«Село Нежеголь Шебекинского округа подверглось атаке вражеского FPV-дрона. Ранена женщина. Пострадавшая с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков, добавив, что медики оказывают всю необходимую помощь.

Какая обстановка была в Белгородской области накануне

ВСУ не прекращают попытки прорваться в Белгородскую область — ВС РФ уничтожают украинские силы с их стороны границы, российские штурмовики завершают зачистку приграничных лесополос, артиллерия ликвидирует резервы врага в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе государственной границы южнее Поповки несколько вээсушников, бросив раненых „побратимов“, попытались сбежать вглубь Сумской области, но были уничтожены нашими операторами БПЛА. На направлении Гоптаровки штурмовая группа ВСУ пыталась прорваться на нашу территорию через лесные массивы — оккупанты уничтожены в результате стрелкового боя и с помощью FPV-дронов», — пишут авторы.

По данным источника, командование ВСУ, несмотря на жуткие потери, требует от личного состава продолжать мясорубку и пытаться наступать на данном участке с целью оправдания слов президента Украины Владимира Зеленского об «удержании ВСУ позиций в Белгородской области».

«Таким образом, вээсушники отдают свои жизни в Краснояружском приграничье даже не для достижения каких-то мнимых политических целей, а для оправдания лживых выступлений Зеленского и [главкома ВСУ Александра] Сырского. На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ уничтожены пять единиц вражеской техники», — заключил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

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