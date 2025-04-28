Кто выиграет от перемирия? Оценит ли Трамп жест Путина, баланс интересов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин объявил режим тишины в зоне СВО на День Победы. Кто больше выиграет от перемирия — ВС РФ или ВСУ, оценит ли американский лидер Дональд Трамп жест Путина, о каком балансе интересов по украинскому вопросу ранее говорил глава российского МИД Сергей Лавров?

Что известно о новом перемирии в зоне СВО

Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Из гуманитарных соображений <...> с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в публикации.

В случае нарушений перемирия Киевом российские солдаты дадут адекватный и эффективный ответ. Москва в очередной раз сообщает о своей готовности к мирному урегулированию без предварительных условий, направленному на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, говорится в тексте объявления.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Кто больше выиграет от перемирия — ВС РФ или ВСУ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в разговоре с NEWS.ru, что, объявив перемирие, Путин показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

«Сильная позиция сильного лидера сильной страны. И этот жест „победного перемирия“ особенно значим на фоне освобождения от украинских захватчиков Курской области и продолжающегося продвижения российских войск на фронтах СВО», — сказал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что реакция Киева на инициативу Москвы станет показательной в вопросах «войны и мира» — в первую очередь для Запада.

«Москва за мир и готова к трехдневному прекращению огня. Слово за Киевом», — добавил Слуцкий.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что перемирие на День Победы носит скорее духовно-сакральное значение, нежели военное. Он объяснил это тем, что в Москве понимают, что Киев, вероятно, не будет его соблюдать.

Военный эксперт Василий Дандыкин также считает маловероятным, что Киев последует решению прекратить огонь.

«У меня есть ощущение, что они постараются все это использовать в своих целях. Это в очередной раз покажет, что есть отмороженные нацисты, которые воспринимают святой для нас праздник как возможность для того, чтобы проказничать. Будем надеяться, что наши уцелеют при любых провокациях, чтобы господь бог берег», — сказал он.

Фото: Социальные сети ВС Украины

Депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подчеркнул, что предложение Путина о перемирии носит обезоруживающий характер для Киева и Европы, которые заинтересованы в продолжении войны.

«Пасхальное перемирие они критиковали за краткосрочность. Пожалуйста, вот вам четыре дня тишины! Готовы? Чем смогут ответить в Киеве и Брюсселе? Подозреваю, что только новыми провокациями, которые, как и всегда, будут пытаться „повесить“ на Россию. Именно российский президент выступает сейчас как главный инициатор мирного урегулирования. Выбор у русофобов небогатый: либо воевать дальше и вступать в прямой конфликт с США, которые хотят любой ценой остановить боевые действия, либо садиться с Россией за стол переговоров. Но тогда придется отказываться от многих своих требований, начисто оторванных от реальности, и принимать наши условия», — сказал Миронов.

Дипломатическая и военная инициатива остается за Россией, заключил он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что, по его мнению, перемирие объявлено с целью выразить уважение к народам, которые принимали участие в Великой Победе.

«Он (Путин. — NEWS.ru) понимает, что и украинцы, деды нынешних украинцев тоже принимали участие, да и прадеды, в достижении Победы», — заявил Колесник.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Оценит ли Трамп жест Путина

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов заявил, что объявлением перемирия Путин «обнулил киевско-брюссельский визг „Россия не хочет мира“». По его мнению, шаг дает Москве инициативу в миротворческом процессе.

«Теперь ни Трамп не сможет сказать „мне не нравится, что они делают“, ни Зеленский отказаться от перемирия», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

О каком балансе интересов говорил Лавров

В интервью телеканалу CBS Сергей Лавров заявил, что Москва готова искать баланс интересов в вопросе украинского конфликта. Таким образом он ответил на заявление журналиста о якобы нежелании России идти на уступки.

«Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — сказал дипломат.

Также Лавров рассказал, что Путин поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня. Однако России необходимы гарантии: перемирие не должно использоваться для поставок оружия и усиления ВСУ.

Читайте также:

Путин объявил перемирие на День Победы: сколько продлится, как ответит Киев

Реальные кадры участия войск КНДР в СВО: где воевали корейцы, как помогли

Ситуация в Курской области утром 28 апреля: войска перемалывают резервы