Ситуация в Курской области утром 28 апреля: войска перемалывают резервы

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

После освобождения Курской области ВС РФ продолжают мероприятия по созданию санитарной зоны в Сумской области. Что об этом известно сегодня утром, 28 апреля 2025 года, что сейчас происходит в приграничье, где российские войска перемалывают резервы ВСУ?

Ситуация в Курской и Сумской областях утром 28 апреля

На Сумском направлении подразделения Северной группировки войск продолжают «перемалывать» резервы ВСУ, переброшенные украинским командованием на границу с Суджанским районом Курской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Успехи „Северян“ на данном участке фронта начали признавать и украинские националисты, которые шокированы массовыми потерями ВСУ и возможным освобождением „Бесстрашными“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) города Сумы», — пишут авторы.

В приграничных лесополосах южнее хутора Олешня российские войска уничтожают сводные группы десантно-штурмовых бригад ВСУ, усиленных подразделениями территориальной обороны — украинская сторона несет потери в живой силе и вынуждена отступать вглубь Сумской области, отметил источник.

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«Освобождение села Горналь позволило „Бесстрашным“ взять под огневой контроль маршруты переброски личного состава ВСУ с Сумского на Краснояружское направление: сегодня на данном участке фронта вскрыта и уничтожена нашими операторами БПЛА штурмовая группа противника», — сообщил канал.

Фото: Социальные сети ВС Украины

В окрестностях села Беловоды подразделения 21-й механизированный бригады ВСУ фактически утратили боеспособность, на замену украинское командование было вынуждено ввести в бой группы 110-й механизированной бригады, переброшенные из Запорожья, подчеркнули авторы.

«Также в районе Беловод противник предпринял безуспешную попытку контратаки — вэсэушники уничтожены в результате нашего комплексного огневого поражения. Во всех приграничных лесополосах наши штурмовики проводят разведывательно-поисковые действия по вскрытию и уничтожению разрозненных групп оккупантов», — добавил источник.

По данным канала, общее продвижение подразделений Северной группировки войск на Сумском направлении за сутки составило свыше 2,1 км.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

Какая обстановка была в регионе ночью 28 апреля

Украинский политик Олег Царев вечером 27 апреля сообщил, что в курском приграничье разворачивались тяжелые бои у Олешни, в районе балки Дубрава.

«ВСУ всеми силами пытались не допустить продвижения наших войск в этом районе на территорию Сумской области — перебросили усиление к реке Псел к югу от госграницы. По ним плотно работали наши операторы дронов и артиллерия. Как сообщают, наши десантники прорвали первую и вторую линию обороны укреплений противника на госгранице в районе Олешни и отбили три больших опорных пункта ВСУ на этом участке», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ атаковали с помощью беспилотников объекты на территории Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, под ударом оказались маслозавод в слободе Белой и школа в селе Песчаном.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки в здании школы начался пожар. Кроме того, ранения получил случайный прохожий — его госпитализировали с осколочными ранениями в Курскую областную больницу.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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