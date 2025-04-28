Ситуация в Курской области ночью 28 апреля: зона безопасности под Сумами

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ВС Украины

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 28 апреля? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 28 апреля

Взятие Покровска является одной из главных задач российской армии после освобождения Курской области, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, не менее важным сейчас является и создание зоны безопасности на границе с Сумской областью. Военэксперт подчеркнул, что город Сумы находится недалеко от позиций российской армии, и поэтому враг будет пытаться перебрасывать туда свои резервы.

«Идут напряженные бои и на Харьковщине, и направление по созданию зоны безопасности на границе с нашими регионами, прежде всего, Сумской областью. Надо помнить, что сам город Сумы находится от наших позиций менее, чем в 30 километрах. Так что враг сейчас там будет пытаться перебрасывать резервы, задержать. Боевая работа идет на всех направлениях. Это безопасность наших регионов», — заключил Дандыкин.

В селе Плехово Курской области украинские военнослужащие застрелили мирного жителя, который пытался забрать продукты из собственного дома, сообщила представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. О жестокости бойцов ВСУ рассказала мать убитого. Она уточнила, что тело ее сына нашли со множественными огнестрельными ранениями и связанными руками.

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«Установлены обстоятельства убийства украинскими военнослужащими мирного жителя в селе Плехово Курской области. Военные следователи продолжают давать правовую оценку каждому преступлению вооруженных формирований Украины в Курской области», — говорится в сообщении Следкома.

Трагедия произошла 13 сентября 2024 года, когда мужчина отправился домой за продуктами. Мать погибшего также рассказала, что незадолго до этого, 9 августа, украинские бойцы незаконно проникали в дома и гаражи местных жителей, вывозили личные вещи и автомобили.

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников объекты на территории Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, под ударом оказались маслозавод в слободе Белой и школа в селе Песчаном. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки в здании школы начался пожар. Кроме того, ранения получил случайный прохожий — его госпитализировали с осколочными ранениями в Курскую областную больницу.

Какая обстановка была в курском приграничье накануне

Telegram-канал «Северный ветер» написал, что российские разведчики вскрыли скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины в окрестностях Мирополья Сумской области. По данным канала, ВСУ хотели использовать штурмовиков для организации провокаций в направлении Гоптаровки. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Наши разведчики вскрыли скопление живой силы и техники 21-й ОМБр ВСУ в окрестностях Мирополья (Сумская область). Противник намеревался использовать штурмовые группы для организации очередных провокации в направлении Гоптаровки (на границе Курской и Белгородской областей). Координаты были переданы подразделениям РХБЗ ГВ „Север“. Тяжелые огнеметные системы нанесли прицельное поражение, уничтожив личный состав и технику противника», — говорится в сообщении.

Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям Украины Родион Мирошник. По его словам, эти сведения еще предстоит проверить.

«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования», — сказал собеседник агентства.

Посол добавил, что люди раскрыли места захоронений. Теперь с ними должны провести соответствующие процедуры по сбору данных, в том числе эксгумацию — она докажет насильственный характер смерти и выявление виновных, уточнил Мирошник.

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