Бойцы ВСУ казнили мирного жителя из-за еды В Курской области украинские военные расстреляли мирного жителя из-за продуктов

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ВС Украины

В селе Плехово Курской области украинские военнослужащие застрелили мирного жителя, который пытался забрать продукты из собственного дома, сообщила представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. О жестокости бойцов ВСУ рассказала мать убитого. Она уточнила, что тело ее сына нашли со множественными огнестрельными ранениями и связанными руками.

Установлены обстоятельства убийства украинскими военнослужащими мирного жителя в селе Плехово Курской области. Военные следователи продолжают давать правовую оценку каждому преступлению вооруженных формирований Украины в Курской области, — говорится в сообщении Следкома.

Трагедия произошла 13 сентября 2024 года, когда мужчина отправился домой за продуктами. Мать погибшего также рассказала, что незадолго до этого, 9 августа, украинские бойцы незаконно проникали в дома и гаражи местных жителей, вывозили личные вещи и автомобили.

Следователи квалифицировали действия военнослужащих как террористический акт и мародерство по статьям 205 и 356.1 УК РФ. Ведется работа по установлению всех причастных.

Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Киндер доложил, что украинские силы расстреляли сдавшегося в плен 20-летнего бойца «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) во время эвакуации. По его словам, группа российских военных попала под массированный обстрел при попытке вывезти ценного пленного для допроса. Несмотря на эвакуацию раненого, он скончался от потери крови. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.