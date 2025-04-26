ВСУ расправились со сдавшимся в плен бойцом «Правого сектора» ВСУ на Покровском направлении убили сдавшегося в плен бойца «Правого сектора»

Фото: Социальные сети

ВС Украины

ВСУ на Покровском направлении убили сдавшегося в российский плен 20-летнего бойца «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), заявил в беседе с РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии ВС РФ с позывным Киндер. По его словам, украинская армия атаковала группу эвакуации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли. У нас было четыре «трехсотых». А он (пленный. — NEWS.ru) оказался «двухсотым», потому что нас накрыли фосфором, ракетами, «Градами», всем, чем можно было, — подчеркнул собеседник агентства.

Киндер отметил, что российские военные продолжали эвакуировать раненого пленного еще два-три километра. Однако из-за большой потери крови участник «Правого сектора» скончался, резюмировал боец.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ перемалывают технику и живую силу ВСУ в Часовом Яре Донецкой Народной Республики. По его словам, на этом направлении противник «ожесточенно сопротивляется». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого иеродиакон Диадор рассказал, что украинские солдаты специально убивали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском ДНР. Священнослужитель признался, что передвижение по территории обители было смертельно опасным, делать это приходилось очень быстро, почти бегом.