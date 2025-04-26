Мирошник заявил, что Россия получила новые данные о погибших под Курском Мирошник: у России есть данные о погибших в Суджанском районе под Курском

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Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям Украины Родион Мирошник. По его словам, эти сведения еще предстоит проверить.

Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования, — сказал собеседник агентства.

Посол добавил, что люди раскрыли места захоронений. Теперь с ними должны провести соответствующие процедуры по сбору данных, в том числе эксгумацию — она докажет насильственный характер смерти и выявление виновных, уточнил Мирошник.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставлял попыток удержать данный участок из последних сил.