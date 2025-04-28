«Слово за Киевом»: Слуцкий назвал важный нюанс перемирия в честь Дня Победы Депутат Слуцкий: реакция Киева на перемирие покажет всю суть Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После объявления президентом России Владимиром Путиным перемирия в честь 80-летия Победы слово остается за Киевом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что реакция Украины станет показательной.

Реакция украинского режима на инициативу России станет показательной в вопросах войны и мира. Для Запада в первую очередь. Москва выступает за мир и готова к трехдневному прекращению огня. Слово за Киевом. Но в случае продолжения агрессии укронацистами, как сказал президент России, Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Мы никому не позволим омрачить святой День Победы! — пояснил Слуцкий.

Депутат отметил, что Путин, объявляя перемирие, в очередной раз показал благородство, приверженность миру и дипломатическому решению конфликта. Он напомнил, что Россия также готова сесть за стол переговоров без предварительных условий для разрешения первопричин украинского кризиса.

Сильная позиция сильного лидера сильной страны. И этот жест «победного перемирия» особенно значим на фоне освобождения от украинских захватчиков Курской области и продолжающегося продвижения российских войск на фронтах СВО, — добавил парламентарий.

Ранее Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы. Согласно решению главы государства, все боевые действия останавливаются с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В случае нарушений перемирия Киевом российские солдаты дадут адекватный и эффективный ответ.