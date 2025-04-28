Реальные кадры участия войск КНДР в СВО: где воевали корейцы, как помогли

Фото: Kcna/Global Look Press

В Сети появились реальные фото и видео участия войск КНДР в спецоперации. Что об этом известно, где воевали корейцы, как помогли?

Кадры участия войск КНДР в СВО

Подготовка солдат из КНДР, которые участвовали в боях за Курскую область, попала на видео. На представленных кадрах можно увидеть, как северокорейские бойцы с оружием в руках перемещаются по учебному полигону, выполняя команды командира.

В рамках тренировочных мероприятий инструктор объяснил солдатам, как правильно брать противника в цель, уклоняться от ударов, перемещаться по земле и в траншеях. Также на кадрах можно увидеть, как бойцы Корейской народной армии маршируют и поют песню на родном языке.

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Комментируя кадры, военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, как двигаются и держат оружие солдаты. Он пришел к выводу, что это не «зеленые салаги».

«Подготовленные воины. Многие наши отмечали высокий уровень их стрелковой подготовки, молодой возраст и хорошую физическую форму», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Ранее военкор Александр Гармаев опубликовал фото бойцов из Северной Кореи, которые, как утверждается, принимали участие в боях в Курской области.

«Воины Северной Кореи, принимавшие участие в освобождении Курской области», — подписал кадр журналист.

На снимке можно увидеть шестерых военнослужащих на фоне деревьев. По окрасу листвы можно предположить, что фото было сделано поздней осенью. При этом на шлемах северокорейцев закреплена георгиевская лента.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где воевали корейцы, как помогли

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину отдельно отметил участие в освобождении Курской области военнослужащих КНДР. По его словам, северокорейские бойцы оказали значительную помощь российским войскам.

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — сказал Герасимов.

Позднее президент РФ поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

«Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу», — отметил Путин.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Владимир Путин

Агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР сообщило, что Пхеньян официально заявил о направлении своих войск в Россию на основании договора о стратегическом партнерстве. Решение было принято северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за оценки текущей военно-политической обстановки, которая, по его мнению, подпадает под действие статьи 4 соглашения между двумя странами.

Газета «Нодон синмун» написала, что Центральная военная комиссия Трудовой партии КНДР высоко оценила героизм подразделений вооруженных сил страны, принявших участие в операции в Курской области.

«Те, кто сражался за справедливость, — все герои и представители чести Родины. Боевой дух и героизм воинов, прославивших честь сильного победителя, будут вечно светить на пьедестале чести для будущих поколений», — приводит издание слова Ким Чен Ына.

Александр Коц в свою очередь отметил, что северокорейские военные отличились в Курской области «слаженностью, дисциплиной, фатальным пренебрежением к смерти и недюжинной выносливостью».

«Оно и понятно — в основном это молодые парни, крепкие, накачанные и неплохо подготовленные на родине. Особенно — их подразделения Сил специальных операций. Союзники внесли большой вклад и в освобождение Кореневского района, и в боях под Старой и Новой Сорочинами, и в прорыве на Куриловку», — написал военкор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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