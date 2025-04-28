Мясорубка, жуткие потери: ситуация в Белгородской области утром 28 апреля

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Белгородской области. Какие последние новости о ситуации в регионе известны сегодня утром, 28 апреля 2025 года, что сейчас происходит в Демидовке и Поповке, где ВСУ несут жуткие потери?

Ситуация в Белгородской области утром 28 апреля

ВСУ не прекращают попытки прорваться в Белгородскую область — ВС РФ уничтожают украинские силы с их стороны границы, российские штурмовики завершают зачистку приграничных лесополос, артиллерия ликвидирует резервы врага в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе государственной границы южнее Поповки несколько вээсушников, бросив раненых „побратимов“, попытались сбежать вглубь Сумской области, но были уничтожены нашими операторами БПЛА. На направлении Гоптаровки штурмовая группа ВСУ пыталась прорваться на нашу территорию через лесные массивы — оккупанты уничтожены в результате стрелкового боя и с помощью FPV-дронов», — пишут авторы.

По данным источника, командование ВСУ, несмотря на жуткие потери, требует от личного состава продолжать мясорубку и пытаться наступать на данном участке с целью оправдания слов президента Украины Владимира Зеленского об «удержании ВСУ позиций в Белгородской области».

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Фото: Социальные сети ВС Украины

«Таким образом, вээсушники отдают свои жизни в Краснояружском приграничье даже не для достижения каких-то мнимых политических целей, а для оправдания лживых выступлений Зеленского и [главкома ВСУ Александра] Сырского. На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ уничтожены пять единиц вражеской техники», — заключил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какая обстановка была в регионе ночью 28 апреля

Украинский политик Олег Царев вечером 27 апреля сообщил, что ВСУ продолжают попытки прорваться через границу в белгородском приграничье. По его данным, в утренние часы очередная группа выдвинулась в сторону Поповки и попала под огонь российской артиллерии.

Кроме того, мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника ранен мирный житель. Дрон атаковал „Газель“, принадлежащую сельхозпредприятию. Ранен водитель. Мужчину с ушибом живота бригада скорой [помощи] доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинские войска с помощью 149 боеприпасов и 67 беспилотников атаковали восемь районов Белгородской области за сутки. На территории Валуйского округа огнем уничтожен частный дом, три надворные постройки, два автомобиля и объект торговли, указал глава региона.

«В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Поповка и Староселье выпущено 100 боеприпасов в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 26 беспилотников. В селе Илек-Пеньковка в результате атак беспилотников повреждены частное домовладение, грузовой автомобиль, административное здание и бытовое помещение на территории производственного предприятия. В поселке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника повреждены частный дом и грузовой автомобиль», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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