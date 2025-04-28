Наступление на Сумы, контратаки ВСУ: ситуация в зоне СВО 28 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ

Российские военкоры собрали самую свежую информацию о происходящем в зоне СВО. Что стало известно к утру 28 апреля, как идет наступление в Сумской области, что происходит на других участках фронта?

«Два майора»

Telegram-канал «Два майора» приводит данные противника, согласно которым ВС РФ заняли северную и центральную части поселка Басовка на Сумском направлении. Кроме того, развивается наступление в направлении Локни.

«ВС России подтягивают силы в Басовку, Журавку, Свердликово и Николаево-Дарьино с целью усилить давление в направлении населенного пункта Юнаковка, расположенного южнее Локни. Именно через Юнаковку шло снабжение ВСУ в Курской области», — указывают «Два майора».

Telegram-канал «Дальневосточный гастролер» сообщил, что ВСУ попытались нанести контрудар в Басовке.

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«Противник применил дистанционное минирование на направлении Басовки, пошел в накат силами до шести ББМ и двух взводов мотопехоты. По всей видимости, противник бросает в бой бронетехнику, стараясь замедлить продвижение наших войск», — пишет Telegram-канал.

Продолжаются наступательные действия на других участках фронта. Так, на Краснолиманском направлении ВС РФ пробиваются к северо-восточной части Торского. Из Часов Яра поступили данные о том, что российские штурмовики закрепились на окраине Ступочек. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются в районе Водяного Второго и Березовки.

«По всей видимости, ВС России подтягивают фланги, чтобы продолжить наступление на север», — отмечают «Два майора».

«На Южн-Донецком направлении отражены контратаки ВСУ северо-восточнее Днепроэнергии и у Отрадного. Показательно, что враг не первый раз бросает в контратаки иностранные ББМ типа MaxxPro», — пишут авторы Telegram-канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Евгений Лисицин

Военкор Евгений Лисицин приводит свои данные по ситуации на фронтах СВО.

«На Красноармейском (Покровском) направлении российские штурмовики приближаются к Троицкому, а также атакуют в районе Котляровки. На Днепропетровском направлении севернее Надеждинки наши штурмовые группы продвинулись в посадке в направлении Новоалександровки и взяли два опорника противника в балке Шумилова. На Дзержинском (Торецком) направлении наши парни смогли зайти в северную часть Щербиновки. В этом районе продолжаются тяжелые бои. Также расширена зона контроля в районе сел Дачное и Дылеевка», — пишет Лисицин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru ВС РФ

Telegram-канал «Русский патриот» утверждает, что на Торецком направлении противник готовится к наступательным действиям с целью вернуть ранее утраченные позиции.

«На Константиновском направлении под контроль ВС РФ перешла Березовка. На Краснолиманском направлении идут бои на подступах к Колодезям и Зелёной Долине. Также наши парни штурмуют Новое сразу с трех сторон. На Купянском направлении российская армия продавливает оборону боевиков ВСУ, вплотную подойдя к Дорошовке», — сообщает военкор Лисицин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Северный ветер»

Telegram-канал группировки войск «Север» сообщает о ходе боевых действий на Сумском и Харьковском направлении.

«Освобождение села Горналь позволило Бесстрашным взять под огневой контроль маршруты переброски личного состава ВСУ с Сумского на Краснояружское направление: сегодня на данном участке фронта вскрыта и уничтожена нашими операторами БПЛА штурмовая группа противника. В окрестностях Беловоды фактически утратили боеспособность подразделения 21-й ОМБР ВСУ, вместо которых украинское командование было вынужденно ввести в бой группы 110-й ОМБР, переброшенные из Запорожья. Общее продвижение Северян на Сумском направлении составило свыше 2100 метров. [В Харьковской области] на Липцевском направлении наши артиллеристы и операторы БПЛА уничтожили боевую группу противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском направлении в результате огневого поражения уничтожены четыре штурмовые группы ВСУ вместе с автомобильной и бронированной техникой», — пишет «Северный ветер».

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