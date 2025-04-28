«Пшекские выражения»: в ДНР ликвидировали необычную группу наемников Штурмовик Каскад заявил, что в Дзержинске уничтожили группу польских наемников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Группу, предположительно, польских наемников уничтожили в Дзержинске в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости российский штурмовик 51-й армии с позывным Каскад. По его словам, военнослужащие переговаривались на характерной смеси польского и русского языков, использовали характерные выражения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позиция [противника] находилась буквально в 10 метрах от меня за стеной. Ну и слышали характерные вот такие украинско-«пшекские» выражения. Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы, — отметил Каскад.

Штурмовик добавил, что военнослужащие, которых он слышал за спиной, оказались очень хорошо экипированы. На попытки войти на контакт они не отреагировали.

Ранее источник в группировке войск «Север» сообщил, что в районе Горналя в Курской области было зафиксировано присутствие испаноязычных наемников. Доказательством послужил радиоперехват — на аудиозаписи сначала удары российской артиллерии обсуждают украинские солдаты. Затем слышатся переговоры на испанском языке. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как указал источник в российских силовых структурах, находящиеся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области военнослужащие ВСУ также разговаривали по рации на английском и испанском языках. Однако тел наемников при этом там обнаружено не было — не исключено, что их сожгли или обезобразили.