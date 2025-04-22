ВСУ могли сжечь иностранных наемников в Горнальском монастыре ТАСС: в Горнальском монастыре были наемники, но их тела не нашли

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ВС Украины

Находящиеся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области разговаривали по рации на английском и испанском языках, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Однако тел наемников при этом там обнаружено не было — не исключено, что их сожгли или обезобразили, добавил он.

Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках, однако тел уничтоженных наемников пока не найдено, — сказал собеседник.

В силовых структурах также добавили, что перед штурмом российские бойцы вели переговоры с украинским офицером о добровольной сдаче гарнизона в плен. Однако десантника убили свои же, добавили там.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ВС России могли освободить Горнальский монастырь от ВСУ штурмом. По его мнению, ключевую роль в операции сыграла не только тактическая подготовка, но и нравственная составляющая.

Также стало известно, что несколько групп ВСУ при бегстве из монастыря подорвали исторические строения. Обитель получила сильные повреждения. В Министерстве обороны России эту информацию также не комментировали.