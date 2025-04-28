Названы потери ВСУ в боях на рубежах ЛНР Марочко заявил, что ВСУ потеряли в ЛНР около пяти тысяч бойцов и наемников

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Военнослужащий ВСУ

Свыше 4,9 тысячи военных и наемников потеряли Вооруженные силы Украины в боях на рубежах Луганской Народной Республики за минувшую неделю, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, также российские войска уничтожили восемь танков, 100 орудий полевой артиллерии, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Кроме того, противник лишился 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств и свыше 200 различных боевых машин противника.

Наибольший ущерб живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности Южной группировки войск, — сказал Марочко.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с освобождением территории от украинских подразделений. Он подчеркнул, что местные жители долго ждали этого момента и верили в победу российских военнослужащих.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказ ВСУ вторгнуться в Курскую область, хотел захватить Курскую АЭС и шантажировать ее подрывом. Однако полное освобождение региона от ВСУ стало еще одним гвоздем в крышку гроба режима Зеленского, резюмировал депутат.