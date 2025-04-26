В Госдуме объяснили значение освобождения Курской области от ВСУ Депутат Чепа: целью вторжения ВСУ под Курском был захват АЭС и шантаж подрывом

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Президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказ ВСУ вторгнуться в Курскую область, хотел захватить Курскую АЭС и шантажировать ее подрывом, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий отметил, что полное освобождение региона от ВСУ стало еще одним гвоздем в крышку гроба действующего правительства Украины.

Победа ВС России в Курской области станет еще одним гвоздем в крышку гроба режима Зеленского. Этот теракт изначально был направлен на то, чтобы атаковать Курскую атомную электростанцию и шантажировать Россию, весь мир. Хотели таким образом давить на нас, угрожая подрывом АЭС, требуя, чтобы российские войска вышли с территории Донбасса. Эту стратегическую задачу ставили перед собой Зеленский и его клика, — добавил Чепа.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Украинские войска были выбиты из приграничного региона.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставляет попыток удержать данный участок из последних сил.