«Этот день настал»: Хинштейн обратился к жителям Курской области Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением территории от ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на медиафоруме «17 ценностей России» поздравил жителей региона с освобождением территории от подразделений Вооруженных сил Украины. По его словам, местные жители долго ждали этого момента и верили в победу, пишет ТАСС.

Мы ждали, мы с вами верили, мы не сомневались, что так будет. Этот день настал, — заявил Хинштейн.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о критическом ухудшении логистики ВСУ в районе Горналя в Курской области. По данным командира спецназа «Ахмат», украинские подразделения лишились возможности подвоза боеприпасов и ротации личного состава, но продолжают отчаянно удерживать позиции.

Кроме того, Алаудинов сообщил о постоянных попытках ВСУ прорвать оборону группировки «Север» в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Генерал-лейтенант охарактеризовал ситуацию как контролируемую, но напряженную, отметив необходимость постоянного мониторинга передвижений противника.

До этого ВС России ликвидировали пункт временной дислокации подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» на Красноармейском направлении — элитное формирование операторов беспилотников. В результате удара уничтожены личный состав, оборудование и взрывчатка.