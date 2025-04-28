Путин объявил перемирие на День Победы: сколько продлится, как ответит Киев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на День Победы. Сколько продлится прекращение огня, какое предложение Москва сделала Киеву, как реагируют на Украине?

Сколько продлится прекращение огня на юбилей Победы

Пресс-служба Кремля официально объявила, что Верховный главнокомандующий ВС РФ принял решение объявить перемирие, «исходя из гуманитарных соображений».

Россия объявляет перемирие на трое суток — с 00:00 в ночь на 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — заявили в Кремле.

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Ранее Путин объявил «пасхальное перемирие», которое продолжалось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Позже президент РФ отмечал, что во время действия режима прекращения огня в целом наблюдалось снижение активности боевых действий. Россия и Украина обменялись обвинениями в нарушениях.

Как оценили предложение Путина о перемирии на День Победы

В Сети высоко оценили решение Путина.

«Неделю назад один день пасхального перемирия. Сейчас три дня перемирия на День Победы над фашизмом. Путин утверждает себя как главного миротворца», — объявил политолог Сергей Марков; по его мнению, перемирие на три дня означает, что долговременного прекращения огня не будет.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Владимир Путин

«Путин снова обнулил киевско-брюссельский визг „Россия не хочет мира“, остановив военные действия аж на трое суток! И это как в шахматах — ход с огромными перспективами. Теперь ни Трамп не сможет сказать: „Мне не нравится, что они делают“, ни Зеленский отказаться от перемирия. России это дает не только инициативу в миротворческом процессе, но и возможность спокойно отпраздновать 80-летие Победы. Десятки мировых лидеров, что приедут на парад, приедут не в воюющую страну. Что тоже огромный плюс для позиций российской дипломатии», — написал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

До этого с 18 марта действовал 30-дневный мораторий на атаки по энергетическим объектам. 27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что направил в ООН и лично госсекретарю США Марко Рубио перечень нарушений со стороны ВСУ. По данным Минобороны, Киев нарушал мораторий около 5000 раз.

Рубио в свою очередь объявил, что «предстоящая неделя станет решающей для переговоров по прекращению войны на Украине».

«Россия и Украина приблизились к мирному соглашению ближе всего за последние три года», — заявил госсекретарь США.

«Похоже, все идет к „договорняку“. Слишком часто перемирия стали объявлять. Скоро „перемирие выходного дня“, „хорошей погоды“, „в честь дождичка“», — предположили в Telegram-канале российского Центра военной медицины «Сварог».

Какое предложение Москва сделала Киеву перед Днем Победы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS отметил, что Путин поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня. Однако России необходимы гарантии: перемирие не должно использоваться для поставок оружия и усиления ВСУ.

«Россия не будет повторять ошибки последних 10 лет, когда были подписаны соглашения, а затем Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации [экс-президента США Джо] Байдена и европейских стран. Это уроки, извлеченные из по крайней мере трех сделок, подобных той, которую мы сейчас обсуждаем», — отметил Лавров.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Сергей Лавров

Дипломат подчеркнул: подобная сделка не означает установку предварительных условий со стороны Москвы.

Реакция Киева, чем ответят на Украине

Официальной реакции со стороны президента Украины Владимира Зеленского пока не было.

«В украинских Telegram-каналах — шабаш. Снова Темнейший их переиграл. Они от первого пасхального перемирия еще не отошли, а им уже в честь Дня Победы объявили», — утверждает автор канала Win/Win.

В Верховной раде Украины фактически анонсировали массовую террористическую кампанию в России в случае перемирия.

«В случае объявления заморозки боевых действий украинские службы должны активизировать свою деятельность в российском тылу и осуществить целый ряд политических убийств», — заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Украины Роман Костенко.

Оппозиционный нардеп Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале напомнил: Зеленский не является легитимным президентом Украины, а международные обязательства, которые может взять на себя Киев, фактически некому подписывать.

«Ермак не глава МИД, не представитель Верховной рады и не Верховный главнокомандующий. Его полномочия — быть начальником над секретаршами в офисе [Зеленского]. Он не может подписывать международные соглашения. Он не может принимать решения о прекращении огня. Он не может отдавать приказы ВСУ. Пока мы видим только одну схему: тайные договоренности и черный пиар, который Зеленский через Ермака пытается продать обществу под видом дипломатической победы», — заявил Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

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