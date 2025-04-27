Лавров раскрыл позицию Путина по прекращению огня на Украине Лавров: Путин поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. Так он прокомментировал недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к Москве остановить удары по Украине. При этом Лавров подчеркнул, что ВС России атакуют только те объекты, которые используются украинскими военными.

Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены, — отметил Лавров.

Ранее глава российского МИДа подчеркнул, что Москва готова искать баланс интересов в вопросе украинского конфликта. Так он ответил на утверждение журналиста о том, что РФ не хочет пойти на какие-либо уступки.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сделка по Украине должна быть основана на механизмах верификации и взаимных гарантиях. По его словам, мирные соглашения не могут строиться на простом доверии.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно. При этом он подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.