Лавров ответил на вопрос об уступках для решения украинского конфликта Лавров опроверг, что Россия не готова ни на какие уступки по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Москва готова искать баланс интересов в вопросе украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телекомпании CBS. Так он ответил на утверждение журналиста о том, что РФ не хочет пойти на какие-либо уступки.

Это не так. <...> Вы неправы. Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов, — подчеркнул министр.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сделка по Украине должна быть основана на механизмах верификации и взаимных гарантиях. По его словам, мирные соглашения не могут строиться на простом доверии.

Рубио добавил, что Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как надеется на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. По его мнению, если США начнут принимать ограничительные меры против Москвы, то они отдалятся от переговорного процесса.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно. При этом он подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.