Лавров передал лично Рубио свидетельства о нарушении Киевом моратория Лавров отправил лично Рубио и в ООН перечень атак ВСУ по энергообъектам России

Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Марко Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS заявил, что отправил в ООН и лично госсекретарю США Марко Рубио перечень нарушений Киевом соглашения о временном прекращении атак на энергообъекты. Он подчеркнул, что украинцы нарушали мораторий «несколько сотен раз».

Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя, — сказал дипломат.

Лавров в ходе интервью также заявил, что президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня. Так он прокомментировал недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к Москве остановить удары по Украине. При этом Лавров подчеркнул, что ВС России атакуют только те объекты, которые используются украинскими военными.

До этого глава российского МИД подчеркнул, что Москва готова искать баланс интересов в вопросе украинского конфликта. Так он ответил на утверждение журналиста о том, что РФ не хочет пойти на какие-либо уступки.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сделка по Украине должна быть основана на механизмах верификации и взаимных гарантиях. По его словам, мирные соглашения не могут строиться на простом доверии.