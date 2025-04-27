Путин согласен на перемирие: условия сделки, обманет ли Украина снова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Владимир Путин поддерживает 30-дневное перемирие, предложенное американским лидером Дональдом Трампом, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Есть ли у Москвы предварительные условия для сделки, сможет ли Украина снова обмануть Россию при поддержке США и Европы?

Что Путин думает о перемирии на Украине

Президент России Владимир Путин поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. Так он прокомментировал призыв американского лидера Дональда Трампа остановить удары по Украине.

«Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены», — заявил Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия «не будет повторять ошибки последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а затем Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации [экс-президента США Джо] Байдена и европейских стран».

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«Это уроки, извлеченные из по крайней мере трех сделок, подобных той, которую мы сейчас обсуждаем», — отметил Лавров, подчеркнув, что подобная сделка не означает установку предварительных условий со стороны Москвы.

Кроме того, дипломат рассказал, что отправил в ООН и лично госсекретарю США Марко Рубио перечень нарушений Киевом соглашения о временном прекращении атак на энергообъекты. Он подчеркнул, что Киев нарушал мораторий «несколько сотен раз».

Фото: Global Look Press Марко Рубио

«Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя», — сказал дипломат.

Также он подчеркнул, что атака ВС России на Киев в ночь на 24 апреля преследовала исключительно военные цели. Российские военные не наносят удары по гражданским объектам, отметил он.

«Целью нападения не было что-то абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. Тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель. В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными», — сказал дипломат.

Минобороны Рф не комментировало эту информацию.

Как Украина нарушала мораторий на удары по энергетике

11 марта Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня при условии аналогичного шага со стороны России. В ответ США согласились возобновить приостановленные обмен разведданными и военную помощь. Путин в свою очередь заявил, что Москва поддерживают инициативу, однако к ней есть ряд вопросов, в том числе о поставках вооружений, мобилизации и обучении украинских военных.

18 марта после телефонного разговора с Трампом российский лидер сообщил, что согласился с предложением Вашингтона о 30-дневном моратории на удары по энергетике. Позднее он объявил пасхальное перемирие, которое продлилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Впоследствии Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

20 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Украина нарушила пасхальное перемирие, используя для ударов американские ракетные комплексы HIMARS. Она отметила, что это Киев не впервые срывает договоренности.

«В ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по [российской] гражданской энергетической инфраструктуре, — отметила она.

В свою очередь секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что Украина нарушила пасхальное перемирие 4900 раз за 30 часов. По его словам, Киев «ни одного часа» не выполнял объявленное Россией пасхальное перемирие. Экс-глава Минобороны уточнил, что в том числе были зафиксированы 1400 артобстрелов, 90 попыток ударов беспилотниками и шесть атак. Он отметил, что «общее снижение боевой активности со стороны противника наблюдалось».

Обманет ли Украина Россию снова

Госсекретарь США Марко Рубио заявил NBC News, что сделка по Украине должна быть основана на механизмах верификации и взаимных гарантиях. По его словам, мирные соглашения не могут строиться на простом доверии.

«Это не вопрос доверия. Это вопрос создания таких вещей, как верификация, безопасность и гарантии, которые обсуждались в прошлом», — сказал Рубио.

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что все обязательства, которые Украина взяла на себя в ходе переговоров с представителями США, не будут иметь юридическую силу, если соответствующий документ не будет подписан официальными лицами.

«Есть нюанс: Ермак не глава МИД, не представитель Верховной рады и не верховный главнокомандующий. Его полномочия – быть начальником над секретаршами в офисе [Зеленского]. Он не может подписывать международные соглашения. Он не может принимать решения о прекращении огня. Он не может отдавать приказы ВСУ», — написал украинский политик.

По мнению Дубинского, пока нет подписи Зеленского, официального документа или соответствующего законопроекта по переговорам, обещания Киева взять на себя обязательства по прекращению огня несостоятельны.

Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press Владимир Зеленский

«Пока мы видим только одну схему: тайные договоренности и “черный пиар”, который Зеленский через Ермака пытается продать обществу под видом дипломатической победы», — полагает депутат.

Читайте также:

«Уничтожить нацистскую мразь»: что будет после освобождения Курской области

Cоставлен список кандидатов на пост папы римского

Черная метка Трампа, Запад в тупике, слабое место ВСУ: что будет дальше