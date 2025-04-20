Захарова рассказала, как Киев нарушил пасхальное перемирие Захарова: Киев нарушил пасхальное перемирие, используя HIMARS

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Украина нарушила пасхальное перемирие, используя для ударов американские ракетные комплексы HIMARS, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что это не первый раз, когда Киевом нарушаются договоренности.

В ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре, — отметила она.

Ранее президент Зеленский выразил готовность поддержать пасхальное перемирие при условии его соблюдения российской стороной. Более того, он предложил принцип «тишина в ответ на тишину» и не исключил возможность продления режима прекращения огня после Пасхи. При этом украинский лидер отметил, что текущие 30 часов перемирия недостаточны для установления доверия, в то время как 30 дней могли бы способствовать деэскалации.

До этого политолог Сергей Марков заявил о срыве пасхального перемирия со стороны Украины при поддержке западных партнеров. По его словам, после консультаций с представителями Франции и Великобритании Зеленский отдал приказ об усилении обстрелов, одновременно запустив информационную кампанию о несоблюдении перемирия российской стороной. При этом, как утверждает Марков, ВС РФ продолжают соблюдать режим прекращения огня.