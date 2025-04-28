Украина открыто объявила России террор: кто будет следующей целью?

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Убийство российского генерала Ярослава Москалика организовано украинскими спецслужбами, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Ранее он заявлял о начале террора против военного и политического руководства России. Что об этом известно, кто будет следующей целью?

Киев признался в убийстве Москалика, что известно

Теракт против замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Москалика организован украинскими спецслужбами, подтвердил Костенко. Украинское издание «Страна.ua» передает, что Киев продолжит подобную деятельность даже тогда, когда конфликт закончится.

«Это правильная работа наших спецслужб, разведок наших, службы безопасности, чтобы эти люди понесли наказание, где бы они ни были, чтобы эти люди боялись вообще не то что выезжать за территорию РФ, но вообще из дома выходить. Даже если в ближайшее время мы дойдем до прекращения войны, работа спецслужб только начнется. И это направление <...> будет основной задачей наших спецслужб и развитием нашей Службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется», — заявил Костенко.

По его словам, даже при объявлении перемирия Киев только ужесточит террор.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«В случае объявления заморозки боевых действий украинские службы должны активизировать свою деятельность в российском тылу и осуществить целый ряд политических убийств», — отметил он.

Днем 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда, рядом с ним взорвался автомобиль. Военного отбросило, он скончался на месте. Подозреваемый Игнат Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, был схвачен в Турции и доставлен в Москву. Он признался в исполнении теракта и рассказал, что выполнял задание СБУ.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Следственные действия на месте взрыва автомобиля у дома на бульваре Нестерова

В мае 2023 года глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News заявил: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины».

По его словам, украинские спецслужбы «достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей».

Позднее он указал, что его слова вырвали из контекста и он говорил в первую очередь о «военных преступниках».

Какова реакция в России на террор Украины

Военкор Евгений Поддубный, комментируя слова Костенко, заявил, что «дни, когда военно-политическое руководство Украины могло без опасения за свою шкуру спокойно передвигаться, давно прошли».

«Давно прошло то время, когда главари украинских спецслужб могли бы спокойно жить без чувства неотвратимости наказания за совершенные ими преступления. Нынешние главари киевского режима ничем не отличаются от лидеров каких-либо террористических организаций, и действовать с ними нужно соответственно», — указывает Поддубный в своем Telegram-канале.

Днем 28 апреля пресс-служба Кремля официально объявила, что Верховный главнокомандующий ВС РФ принял решение объявить перемирие, «исходя из гуманитарных соображений».

Россия объявляет перемирие на трое суток — с 00:00 в ночь на 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — заявили в Кремле.

Кто будет следующей целью террора Украины

В апреле 2022 года ФСБ сообщила, что Киев готовил покушение на телеведущего Владимира Соловьева, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариту Симоньян и ряд других связанных с государственными медиа журналистов. По данному факту была задержана группа лиц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, [Ольга] Скабеева, [Евгений] Попов, [Тигран] Кеосаян, Симоньян», — рассказывает подозреваемый на оперативной съемке ФСБ.

Подозреваемый также добавил, что вместе с остальными задержанными обсуждал «поджоги машин с символикой в поддержку спецоперации и военкоматов».

В июле 2023 года были задержаны участники неонацистской группировки «Параграф-88», которые готовили покушение на Ксению Собчак и Симоньян. По информации ФСБ, за каждое убийство неонацистам «Параграфа-88» обещали по 1,5 млн рублей. Силовики отметили, что преступления готовились по заказу Службы безопасности Украины (СБУ).

В мае 2023 года в Нижегородской области на политика Захара Прилепина было совершено покушение. Самодельное взрывное устройство было установлено в днище автомобиля, в котором находились Прилепин и его соратник Александр Шубин. Шубин погиб на месте, Прилепин получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Исполнителем покушения признан гражданин Украины Александр Пермяков. Следствие установило, что он действовал по заданию СБУ и за выполнение теракта ему было обещано $20 тысяч. Изначально Пермяков должен был совершить покушение с помощью огнестрельного оружия, но из-за наличия охраны у Прилепина было принято решение использовать бомбу.

Информация о том, кто будет следующей целью украинских спецслужб, в открытых источниках не публиковалась.

Читайте также:

Кто выиграет от перемирия? Оценит ли Трамп жест Путина, баланс интересов

Составлен список политиков, которые критикуют парад Победы в Москве

Писательницу из Киева убили в Германии: кто стрелял, детали, это ГРУ?