Составлен список политиков, которые критикуют парад Победы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2025 году на Красной площади соберутся более 20 мировых лидеров и глав правительств, что вызвало явное недовольство в ряде государств. Кто из европейских политиков критиковал парад Победы в Москве 9 мая?

Как лидеры ЕС критикуют парад Победы на Красной площади

Глава евродипломатии Кая Каллас открыто пригрозила «последствиями» политикам, планирующим присоединиться к торжествам на Красной площади 9 мая. Она сделала особый акцент на странах, которые претендуют на членство в Евросоюзе.

«Любое участие в праздновании 9 Мая в Москве будет воспринято всерьез», — заявила Каллас.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2023 году на 9 Мая демонстративно посетила Украину, чтобы встретиться с ее президентом Владимиром Зеленским и выразить поддержку. Аппарат председателя ЕК тогда подчеркнул, что на Украине в эту дату отмечается совсем другой праздник.

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«Это самое подходящее место, чтобы отпраздновать День Европы», — заявила фон дер Ляйен.

Украина в 2023 году отказалась праздновать День Победы 9 мая. Зеленский подписал указ, согласно которому в эту дату в стране отмечается День Европы — годовщина презентации Декларации Роберта Шумана, предложившего создать Европейское объединение угля и стали. Из этого объединения позднее возник ЕС. В Киеве подчеркнули, что эта дата была установлена на континенте для «празднования мира и единства» и будет правильно отмечать ее «со всей свободной Европой».

Экс-президент Польши Бронислав Коморовский в 2015 году заявил, что парад Победы на Красной площади «не связан с историей». Канцлер Германии Олаф Шольц в 2023 году по окончании мероприятий на Красной площади призвал страны Евросоюза не бояться «демонстрации силы» российских войск. Он попросил европолитиков продолжать поддерживать Украину, несмотря на «безумие могущественного соседа».

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press Олаф Шольц

Прибалтика так же активно критикует празднование 9 Мая. Эстония в 2024 году запретила своим гражданам публичные собрания, выражение поддержки и демонстрацию символики России 9 мая. Глава МИД Латвии Байба Браже в апреле 2025-го заявила, что участие лидеров европейских стран в параде Победы в столице России будет противоречить ценностям ЕС.

Какие страны приедут на парад Победы 9 мая 2025 года

Президент Республики Конго (РК) Дени Сассу-Нгессо подтвердил «Африканской инициативе», что приедет в Москву на юбилейный День Победы.

Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов также сообщил, что делегация южноазиатской страны будет в Москве на День Победы.

В Москве 9 мая ожидается рекордное за последние годы число иностранных лидеров и делегаций.

Из африканских лидеров ожидается президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Также приглашение было выслано президенту Анголы Жуану Лоренсу, но он пока не дал официального подтверждения.

Из европейских лидеров ожидаются президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, глава Республики Сербской Милорад Додик и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который станет единственным лидером из страны, входящей в Евросоюз и НАТО.

Из бывших советских республик приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Абхазии Бадра Гунба, и все лидеры стран Центральной Азии: Касым-Жомарт Токаев из Казахстана, Садыр Жапаров из Киргизии, Шавкат Мирзиеев из Узбекистана и Эмомали Рахмон из Таджикистана.

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