Как отдыхаем в мае 2025 года: праздничные и выходные дни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Майские праздники в 2025 году продлятся восемь дней. Сколько официальных выходных дней будет в мае в России, что известно о переносе выходных, когда сокращенные рабочие дни?

Как отдыхаем на майские праздники

Праздник Весны и Труда (1 мая) в 2025 году выпадает на четверг, с которого начнутся четырехдневные каникулы до воскресенья, 4 мая, включительно. Перед праздниками будет короткая рабочая неделя: с понедельника, 28 апреля, по среду, 30 апреля, которая станет сокращенным рабочим днем.

День Победы (9 мая) приходится на пятницу. Перед ним также будет выходной за счет переноса праздничного выходного. Воскресенье, 23 февраля, в 2025-м перенесли на четверг, 8 мая. Как и на первомайские каникулы, отдых продлится четыре дня: 8, 9, 10 и 11 мая — с четверга по воскресенье. Перед длинными выходными россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, с 5 по 7 мая. Сокращенных рабочих дней не предусмотрено.

Всего в мае 2025 года из 31 календарного 18 рабочих дней и 13 нерабочих дней (девять приходятся на субботу и воскресенье, четыре — праздничные). По сравнению с 2024 годом количество дней отдыха увеличится на два.

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Итак, согласно производственному календарю:

1, 2, 3, 4 мая — выходные на Праздник Весны и Труда;

8, 9, 10, 11 мая — четырехдневные каникулы, связанные с Днем Победы;

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая — обычные субботы и воскресенья.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Могут ли заставить работать в майские праздники

Привлечение к работе в праздничные дни возможно только с согласия работника путем издания приказа от работодателя для выполнения заранее непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации. Без согласия сотрудники могут привлекаться при возникновении форс-мажора, такие случаи перечислены в Трудовом кодексе (ТК). Кроме того, в выходные и праздничные дни работают сотрудники предприятий непрерывного обслуживания населения.

Привлечь к работе в праздничные дни можно также творческих работников, артистов, журналистов. Сотрудники, в трудовых договорах которых прописан соответствующий пункт, также выходят на работу. Исключение — несовершеннолетние, беременные и те, кому работа в такой день противопоказана по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Статья 153 ТК регламентирует оплату труда за работу в выходные и праздничные дни. Тем, кто работает сдельно, выплатят не менее чем по двойным расценкам. Тем, чья работа рассчитывается по дневным и часовым тарифным ставкам, — не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. Тем, кто трудится на окладе, — выплата либо не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы (если количество рабочих часов в месяце с выходом на работу в выходной не увеличится), либо не менее двойной ставки (если с выходом на работу в выходной количество рабочих часов в месяце превысит норму).

Также по желанию в качестве компенсации сотрудник может выбрать отгул за работу в выходной — в таком случае за труд он получит стандартную оплату.

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