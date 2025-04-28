Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, инфаркты, инсульты, астма

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 28 апреля, вероятность магнитной бури на Земле составляет 26%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра, 29 апреля, что происходит с человеком во время бури?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 апреля

Согласно прогностической оценке специалистов ИКИ РАН, сегодня, 28 апреля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Как ожидается, Кр-индекс в течение суток расположится в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что между 03:00 и 06:00 мск показатель приблизился к прогнозируемым значениям, а после пошел на спад.

Кроме того, на Солнце произошло несколько вспышек — все они находятся в мощностном диапазоне класса C (слабые вспышки). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,3.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

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Портал my-calend пишет, что в понедельник, 28 апреля, ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 29 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 26%. Кр-индекс в течение суток ожидается на уровне понедельника, 28 апреля.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что происходит с человеком во время бури, как обезопасить себя

Возмущения магнитосферы Земли приводят к бурным процессам в организме человека, заявил доктор медицинских наук профессор Юрий Серебрянский. Он подчеркнул, что в периоды геомагнитной активности число вызовов скорой медицинской помощи резко увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

Более того, магнитная буря может представлять смертельную опасность для людей с хроническими заболеваниями, заявил семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков. Он объяснил это тем, что геомагнитные колебания провоцируют обострение болезней вроде гипертонии.

«Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — посоветовал Чудаков.

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендовал медик.

Во время бури стоит воздержаться от физических нагрузок, отметила врач-терапевт Анастасия Тимощенко. В первую очередь эта рекомендация относится к метеочувствительным людям. Также имеет смысл больше времени проводить на свежем воздухе, добавила она.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон (не менее семи — девяти часов) позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала врач.

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