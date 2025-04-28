Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 апреля, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова продолжает делиться кадрами из жизни панды Катюши и ее родителей Диндин и Жуи. Какие последние новости о главных животных столицы известны сегодня, 28 апреля?

Чем Катюша наслаждается в одиночестве

Как сообщила Акулова, Катюша сейчас живет в вольере одна — без мамы и папы. То ли их разъединили для проведения ветеринарных или каких-то других процедур, то ли настало время стать Катюше самостоятельной. Но, как отметила директор зоопарка, для младшей панды в этом есть свои плюсы. На кадрах Катюша проснулась и медленно потягивается, переворачиваясь с боку на бок.

«А есть и плюсик в жизни без взрослых — никто теперь не будит рано по утрам!» — подписала пост Акулова.

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Подписчики отметили, что им будет не хватать роликов, где Катюша играет с мамой Диндин.

«Катя, твои открытия по самостоятельной жизни без взрослых только начинаются! Впереди много интересненького! В добрый путь!»; «Очень интересно: скучает ли наша красотка по маме?»; «Хочу — пряники ем, хочу— халву. Хочу — на правом боку лежу, хочу — на левом, хочу — вниз головой повишу»; «А похоже, наша красотулька вошла во вкус. Хочу — это делаю, а хочу — не делаю»; «Ласточка любимая! Вот как все в природе, раз — и отдельное жилье. Ребенок счастлив»; «Сладкая булочка наша. Теперь и бамбук никто не отбирает», — прокомментировали россияне.

Как Катюша обедает без мамы

На этом видео Катюша обедает ветками бамбука в уличном вольере и, как заметили подписчики, в этот раз она это делает свободно, когда никто ничего у нее не отбирает. При этом маленькая панда так и осталась непоседой — пока ест бамбук, ей не сидится спокойно, она перемещается с места на место, присев с веточкой то в одной части вольера, то в другой.

«Аппетит присутствует. И мелкий дождик не помеха!» — подписала пост Акулова.

«Самостоятельная жизнь проходит нормально. Все как у подростков — без маминой опеки, советов и запретов»; «Такая уже состоявшаяся панда. Все умеет, кушает как надо — и все получается»; «Мамочка всему научила — и мыться, и кушать. Динечка — супермама»; «Катюша, так у тебя же теперь целая пушистая ветка бамбука. Никто не заберет!»; «Эх, даже когда Катюшка станет великовозрастной девицей, для нас она останется тем самым розовым комочком, малышкой, любимицей», — написали фолловеры.

Что Катюша делает на тренинге

На этих кадрах Катюша на ветеринарном тренинге, где специалисты ее осматривают, дают разные задания, а за их выполнение поощряют вкусняшками. В данном случае младшая панда поднимается и опускается, перемещается по комнате, в то время как ее ощупывают. А за это Катюша получает морковку.

«Катюша занимается. Зубки показала, все так же правая лапка не слушается. Левой все делать удобнее», — рассказала Акулова.

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