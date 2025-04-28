Погода в Москве в понедельник, 28 апреля: снег заметет город? Чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

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Москва прошла пик похолодания, сегодня днем столбики термометров преодолеют 10-градусную отметку. Что еще известно о погоде в столице в понедельник, 28 апреля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Заметет ли снег город?

Какая погода в Москве сегодня, 28 апреля

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня на погоду столицы окажет влияние гребень антициклона. Вытягиваясь с юго-запада, он до минимума понизит вероятность осадков и поспособствует активному росту температуры после ночных заморозков.

«Температура воздуха плюс 10–12, по области — плюс 8–13 градусов. Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм ртутного столба, что выше нормы», — сообщил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что прошедшая ночь была наиболее холодной в третьей декаде апреля — в Москве было минус 2–4 градуса, в Подмосковье — до минус 6 градусов. Но уже утром в понедельник за счет малооблачной погоды температура около нуля градусов.

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«Днем она достигнет плюс 12 градусов, а по области — плюс 14 градусов. Но в целом, если сложить все значения в течение понедельника, то прогнозируется, что температура будет такая, какая она должна быть в самом начале апреля. Холодная погода, примерно на 6 градусов температура ниже нормы», — подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог добавил, что ночные температуры во вторник, 29 апреля, составят 4–6 градусов, дневные — 8–10. Прогнозируется усиление ветра до 15 м/с, а местами и до 18 м/с, также ожидаются дожди. Это подтвердила NEWS.ru и специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Молодые люди отдыхают весной на Манежной площади Москвы

«В последние дни апреля не исключены местами кратковременные дожди от небольших до умеренных. Ночная температура уже станет положительной, в пределах где-то от 0 до 5 градусов, а вот дневная температура во вторник повысится, и она будет в регионе от 10 до 15 градусов», — сказала Позднякова.

По данным Вильфанда, температура до пятницы, 2 мая, будет ниже нормы примерно на 3 градуса. При этом в течение недели интенсивность осадков уменьшится, пройдут небольшие дожди. Со среды, 30 апреля, температура ночью будет около 5 градусов, днем — от 10 до 15 градусов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 28 апреля

По информации Леуса, сегодня Санкт-Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, температурный фон заметно подрастет, но до нормы ему не хватит одного-двух градусов.

Температура воздуха в городе составит плюс 10–12 градусов, в Ленинградской области — плюс 8–13 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил, что после холодных выходных в город придет тепло. Температура воздуха сегодня и завтра до плюс 10–12 градусов, однако это ненадолго.

«В долгосрочной перспективе, даже на неделю, порадовать нечем. Так как циклоны проходят через наш регион, то много дождей ожидается. И хотя перерывы в осадках постоянно будут, в середине недели станет прохладнее до плюс 10 градусов, перспектива снежинок витает в отдельные дни», — сообщил Колесов.

Он добавил, что в течение недели все же будут отдельные всплески тепла.

«Например, 2 мая в городе может быть за плюс 15 градусов, но это с циклоном и с дождями. А потом опять плавное понижение температуры», — написал Колесов.

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