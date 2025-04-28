28 апреля в народной традиции носит название Пудов день — время, когда особое внимание уделяли выпечке хлеба и подготовке к предстоящим полевым работам. Считалось, что в этот день нужно обязательно испечь каравай, чтобы весь год в доме был достаток.

Погодные приметы 28 апреля

  • Дым из трубы стелется по земле — к скорому дождю.
  • Воробьи купаются в пыли — к теплым дням.
  • Утренний туман быстро рассеивается — к ясной погоде.
  • Береза дает много сока — к дождливому лету.
  • Муравьи активно строят муравейники — к жаркому лету.
  • Грачи высоко вьют гнезда — к полноводным рекам.

Бытовые приметы на 28 апреля

  • Хлеб в печи поднялся ровно — к достатку в доме.
  • Найти зерно на дороге — к прибыли.
  • Услышать первый гром в этом году — нужно умыться дождевой водой.

Домашние поверья

  • Выпечь круглый каравай — к семейному благополучию.
  • Раздать хлеб соседям — к удаче в делах.
  • Кошка тянется к печи — к скорым гостям.

Семейные приметы

  • Ребенок первый раз замесит тесто — будет трудолюбивым.
  • Ласточка залетела в дом — к добрым вестям.

Приметы на удачу

  • Отломить первый кусок от каравая правой рукой — к успехам.
  • Первым попробовать свежий хлеб — весь год будет сытым.
  • Найти колос в поле — к богатому урожаю.

Что можно делать 28 апреля

  • Печь хлеб и пироги — для привлечения достатка.
  • Готовить орудия для пахоты.
  • Заготавливать зерно для посева.
  • Гадать на будущее по форме каравая.

Что нельзя делать 28 апреля

  • Оставлять недопеченный хлеб — к потерям.
  • Выбрасывать крошки — к голодному году.
  • Ссориться за столом — к разладу в семье.
  • Давать хлеб в долг — к убыткам.

Читайте также:

Американская легенда — что такое бурбон, как его пить и с чем сочетать

«Студенческий» салат за 5 минут: вкусно, сытно и дешево

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ

Березовый квас: освежающий эликсир русской природы с 10 ккал в стакане

Пасха и Троица в 2025 году: когда отмечаются праздники и Родительский день

«Шашлык по-царски»: маринад для шашлыка, после которого мясо тает во рту