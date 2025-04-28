28 апреля в народной традиции носит название Пудов день — время, когда особое внимание уделяли выпечке хлеба и подготовке к предстоящим полевым работам. Считалось, что в этот день нужно обязательно испечь каравай, чтобы весь год в доме был достаток.
Погодные приметы 28 апреля
- Дым из трубы стелется по земле — к скорому дождю.
- Воробьи купаются в пыли — к теплым дням.
- Утренний туман быстро рассеивается — к ясной погоде.
- Береза дает много сока — к дождливому лету.
- Муравьи активно строят муравейники — к жаркому лету.
- Грачи высоко вьют гнезда — к полноводным рекам.
Бытовые приметы на 28 апреля
- Хлеб в печи поднялся ровно — к достатку в доме.
- Найти зерно на дороге — к прибыли.
- Услышать первый гром в этом году — нужно умыться дождевой водой.
Домашние поверья
- Выпечь круглый каравай — к семейному благополучию.
- Раздать хлеб соседям — к удаче в делах.
- Кошка тянется к печи — к скорым гостям.
Семейные приметы
- Ребенок первый раз замесит тесто — будет трудолюбивым.
- Ласточка залетела в дом — к добрым вестям.
Приметы на удачу
- Отломить первый кусок от каравая правой рукой — к успехам.
- Первым попробовать свежий хлеб — весь год будет сытым.
- Найти колос в поле — к богатому урожаю.
Что можно делать 28 апреля
- Печь хлеб и пироги — для привлечения достатка.
- Готовить орудия для пахоты.
- Заготавливать зерно для посева.
- Гадать на будущее по форме каравая.
Что нельзя делать 28 апреля
- Оставлять недопеченный хлеб — к потерям.
- Выбрасывать крошки — к голодному году.
- Ссориться за столом — к разладу в семье.
- Давать хлеб в долг — к убыткам.
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