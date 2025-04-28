Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 28 апреля: инфографика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ночь на 28 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить массированную атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«За период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 102 над территорией Брянской области, девять БПЛА над территорией Республики Крым, два БПЛА над территорией Курской области и по одному БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря», — сказали в оборонном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru