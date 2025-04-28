МИД Украины ответил на инициативу Путина о перемирии МИД Украины предложил России объявить перемирие на 30 дней

Украина предлагает России объявить перемирие на 30 дней с текущего момента, заявил в соцсети Х глава МИД страны Андрей Сибига. Так он отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина ввести перемирие в дни 80-летия Победы.

Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня, — написал Сибига.

28 апреля Путин сообщил, что перемирие в зоне СВО со стороны России начнет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле уточнили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если перемирие будет нарушено. Отмечается, что решение Путина в очередной раз подчеркивает готовность Москвы к мирным переговорам без предварительных условий.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что руководство Украины ответит новыми провокациями на перемирие в дни 80-летия Победы и попытается обвинить в них РФ. Политик также указал, что предложение российского лидера носит обезоруживающий характер для Украины и других стран Европы.