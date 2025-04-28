Писательницу из Киева убили в Германии: кто стрелял, детали, это ГРУ?

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Немецкую писательницу Александру Фрелих нашли мертвой в ее плавучем доме в Германии. Кого подозревают, чем она известна, как связана с Россией?

Что случилось с Александрой Фрелих

Немецкая писательница, автор нескольких бестселлеров о русских и Украине, была найдена мертвой в своем плавучем доме на Эльбе в районе Гамбурга Мурфлит.

Тело Александры Фрелих 22 апреля обнаружил ее сын. Полиция назвала приблизительное время смерти — от полуночи до 05:30.

Немецкая полиция отказалась сообщить детали дела. Местная телекомпания NDR выяснила, что во Фрелих стреляли. Сейчас следствие устанавливает круг возможных подозреваемых.

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У Фрелих осталось трое взрослых детей, младшие сыновья-близнецы — от брака с гражданином России.

Украинские пользователи настаивают, что в деле может быть замешана российская сторона.

«Почерк ГРУ, не иначе», — пишет Тарас П.

Другие считают, что убийцей Фрелих скорее стал украинский киллер, поскольку писательница комплиментарно отзывалась о России.

«СБУ уже без разницы, кого и где убивать. Расстреляли за книжки», — считает Мария М.

Кто такая Александра Фрелих, чем известна, как связана с Украиной, как относится к России

Фрелих начинала карьеру в качестве журналиста, работала на Украине и основала женский журнал в Киеве.

«Гамбург — деревня по сравнению с Киевом. Там все сверкает», — рассказывала она в 2014 году в интервью газете Hamburger Abendblatt.

В Германии Фрелих работала автором в женских журналах Petra и Freundin. Она воспитывала детей от русского мужа.

В интервью и своих книгах писательница отмечала, что в Германии и вообще на Западе очень плохо понимают русских и их психологию.

«Ну просто нельзя пытаться пописать на ботинок гордому русскому человеку, как это делает Запад с расширением НАТО на восток, [и делать вид, что ничего не будет]. Теперь мы столкнулись с ответом», — объясняла она в интервью в 2014 году.

Какие книги написала Александра Фрелих

Главный бестселлер Александры Фрелих вышел в 2012 году и называется «Моя русская свекровь и другие катастрофы». Роман является частично биографическим и описывает ее брак с русским. Книга была крупным успехом — было продано более 50 тысяч экземпляров — и оказалась в списке бестселлеров от Spiegel.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В книге идет речь про свекровь Дарью, которая упрямая, как русский танк; ее сына Артема, любителя водки, ночных клубов и темных делишек; и юриста Полу, которая влюбляется в Артема и получает „в нагрузку“ всю его русскую семью. Начинается практически невозможный процесс международного взаимопонимания», — описывает сюжет книги Hamburger Abendblatt.

Продолжение книги «Путешествия с русскими» вышло в 2014 году. Юристка Пола едет в Киев, чтобы воссоединиться со своим русским мужем Артемом, узнает, что он исчез, и вместе со свекровью и другими начинает поиски.

Позже вышли романы «Смерть — это определенность» (2016) и «Скелеты в шкафу» (то есть «Личные тайны»; 2019). The Guardian отмечает, что «в произведениях Фрелих сочетаются юмор, личные истории и взгляд на проблемы в обществе».

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