Немецкую писательницу Александру Фрелих нашли мертвой в ее плавучем доме в Германии. Кого подозревают, чем она известна, как связана с Россией?
Что случилось с Александрой Фрелих
Немецкая писательница, автор нескольких бестселлеров о русских и Украине, была найдена мертвой в своем плавучем доме на Эльбе в районе Гамбурга Мурфлит.
Тело Александры Фрелих 22 апреля обнаружил ее сын. Полиция назвала приблизительное время смерти — от полуночи до 05:30.
Немецкая полиция отказалась сообщить детали дела. Местная телекомпания NDR выяснила, что во Фрелих стреляли. Сейчас следствие устанавливает круг возможных подозреваемых.
У Фрелих осталось трое взрослых детей, младшие сыновья-близнецы — от брака с гражданином России.
Украинские пользователи настаивают, что в деле может быть замешана российская сторона.
«Почерк ГРУ, не иначе», — пишет Тарас П.
Другие считают, что убийцей Фрелих скорее стал украинский киллер, поскольку писательница комплиментарно отзывалась о России.
«СБУ уже без разницы, кого и где убивать. Расстреляли за книжки», — считает Мария М.
Кто такая Александра Фрелих, чем известна, как связана с Украиной, как относится к России
Фрелих начинала карьеру в качестве журналиста, работала на Украине и основала женский журнал в Киеве.
«Гамбург — деревня по сравнению с Киевом. Там все сверкает», — рассказывала она в 2014 году в интервью газете Hamburger Abendblatt.
В Германии Фрелих работала автором в женских журналах Petra и Freundin. Она воспитывала детей от русского мужа.
В интервью и своих книгах писательница отмечала, что в Германии и вообще на Западе очень плохо понимают русских и их психологию.
«Ну просто нельзя пытаться пописать на ботинок гордому русскому человеку, как это делает Запад с расширением НАТО на восток, [и делать вид, что ничего не будет]. Теперь мы столкнулись с ответом», — объясняла она в интервью в 2014 году.
Какие книги написала Александра Фрелих
Главный бестселлер Александры Фрелих вышел в 2012 году и называется «Моя русская свекровь и другие катастрофы». Роман является частично биографическим и описывает ее брак с русским. Книга была крупным успехом — было продано более 50 тысяч экземпляров — и оказалась в списке бестселлеров от Spiegel.
«В книге идет речь про свекровь Дарью, которая упрямая, как русский танк; ее сына Артема, любителя водки, ночных клубов и темных делишек; и юриста Полу, которая влюбляется в Артема и получает „в нагрузку“ всю его русскую семью. Начинается практически невозможный процесс международного взаимопонимания», — описывает сюжет книги Hamburger Abendblatt.
Продолжение книги «Путешествия с русскими» вышло в 2014 году. Юристка Пола едет в Киев, чтобы воссоединиться со своим русским мужем Артемом, узнает, что он исчез, и вместе со свекровью и другими начинает поиски.
Позже вышли романы «Смерть — это определенность» (2016) и «Скелеты в шкафу» (то есть «Личные тайны»; 2019). The Guardian отмечает, что «в произведениях Фрелих сочетаются юмор, личные истории и взгляд на проблемы в обществе».
Читайте также:
Метели, ледяной дождь, до –17: где в России будет холоднее всего на майских
Измены, бойкот Крыма, работа на Украине: как живет актер Никита Панфилов
Реальные кадры участия войск КНДР в СВО: где воевали корейцы, как помогли