Метели, ледяной дождь, до –17: где в России будет холоднее всего на майских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тепло лишь ненадолго вернется в Москву и Петербург после арктического вторжения. Какая погода будет в столице России на первые майские праздники 1–4 мая, что в регионах, где будет холоднее всего?

Какая погода будет в Москве на майских праздниках

Синоптик Татьяна Позднякова отмечает, что третью ночь в Москве и Центральной России отмечаются суровые заморозки.

«Ядро холода захватило Тверскую и Смоленскую области, где температура понижалась до минус 7 градусов. В Московской области холоднее всего было в Клину, минус 5,9 градуса. В Москве на ВДНХ воздух остыл до минус 1,5 градуса, и только в центре столицы температура воздуха оставалась положительной», — сообщила Позднякова.

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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус считает, что апрельские заморозки в Москве закончились, идет антициклон.

«До минимума снижена вероятность осадков, начинается активный рост температуры — после ночных заморозков днем столбики термометров легко преодолеют 10-градусную отметку. 28 апреля температура воздуха плюс 10–12 градусов, по области плюс 8–13. Атмосферное давление выше нормы. Во вторник днем дожди, ночью плюс 4–6 градусов, днем до плюс 8–10», — прогнозирует Леус.

По данным Гидрометцентра, в Москве на майских праздниках ожидается облачная погода с дождями. Сильных заморозков не ожидается (не ниже плюс 1 в ночь на пятницу), но и жары также не будет: с плюс 9–11 градусов на Первомай воздух к субботе прогреется до плюс 14–19 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге с 1 по 4 мая

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов утверждает, что после очень холодных выходных в Петербург возвращается тепло до плюс 10–12 градусов. К началу майских температура вырастет, но ненадолго.

Леус прогнозирует, что 1 мая воздух прогреется от 0 градусов ночью до плюс 12 днем. В пятницу будет уже до плюс 16-18 градусов, однако к вечеру начнутся дожди.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Да, будут отдельные всплески тепла, например 2 мая в городе может быть за плюс 15 градусов, но это с циклоном и с дождями. А потом опять плавное понижение температуры», — комментирует Колесов в своем Telegram-канале.

К 3 мая похолодает до плюс 13–15 градусов. По данным Гидрометцентра, к 4 мая температура воздуха днем упадет ниже плюс 10 градусов.

Какая погода будет в России на майских праздниках, где будет холоднее всего

По всей территории России на майские праздники ожидается относительно прохладная погода. В некоторых районах будет холодно.

В Калининграде 1 и 2 мая потеплеет до плюс 22 градусов.

Схожая ситуация в Мурманске, где 2 мая воздух прогреется с минус 2 градусов ночью до плюс 9 днем, однако затем похолодает до плюс 5 градусов днем в воскресенье. В Архангельске к 3 мая воздух прогреется до плюс 15 днем, после чего снова начнет холодать.

В Смоленске, Курске и Белгороде на майские праздниках выглянет солнце. По данным Гидрометцентра, в Смоленске температура не превысит плюс 10 градусов; к субботе в трех города воздух прогреется до плюс 18–19 градусов, по ночам ожидается плюс 4–7 градусов.

Больше солнца и более теплая погода на майских праздниках ожидается в Донецке и Луганске: днем 1–4 мая будет солнечно, и температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18–23 градусов. В Мариуполе на майские температура не превысит плюс 19 градусов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Симферополе воздух не прогреется выше плюс 20–21 градуса, в Севастополе будет солнечно и не выше плюс 18, в Феодосии не выше 17 градусов тепла.

Леус сообщает, что в Краснодар в последние дни апреля пришел антициклон, который принес с собой холодные воздушные массы. В результате 28 апреля в столице Кубани температура воздуха не выше 12–14 градусов тепла. По данным Гидрометцентра, к майским праздникам воздух в Краснодаре прогреется мало, после плюс 21 на Первомай температура не превысит плюс 16–18 градусов. По соседству в Ростове-на-Дону будет теплей: с 1 по 4 мая будет держаться стабильная температура — 20–23 градуса тепла.

В Махачкале и Грозном на майских праздниках ожидается от 16 до 20 градусов тепла при слабом ветре и малой облачности.

На верхней Волге с майскими праздниками только начнется прогрев. В Нижнем Новгороде с плюс 10 градусов на Первомай температура воздуха будет расти и достигнет плюс 17 градусов к воскресенью. В Казани чуть теплее, ожидается до плюс 18 градусов к воскресенью, вероятны осадки.

В Перми за три дня до Первомая началась метель.

На майских праздниках температура в городе только начнет расти: с плюс 6 градусов 1 мая до плюс 14 к 4 мая.

В Волгограде на праздниках ожидается 19–21 градус тепла днем, а в Астрахани будет доходить до плюс 23. По данным Meteovesti.ru, в дальнейшем ко Дню Победы в каспийский порт придет настоящая жара до плюс 30 градусов.

В Челябинске 1–4 мая ожидается не больше плюс 13–15 градусов тепла, в Омске плюс 13–16, в Новосибирске теплый Первомай (до плюс 16–18 градусов) сменится похолоданием до плюс 10 и дождями.

Похолодает также в Красноярске: с плюс 18 в пятницу температура к воскресенью упадет до плюс 13 градусов, ожидаются дожди и облачность. В Иркутске — до плюс 9 градусов в воскресенье.

В Хабароске также ожидается похолодание с плюс 18 до плюс 11 градусов в воскресенье, будут дожди. В Якутске без осадков, с 1 по 4 мая ожидается плюс 10–12 градусов.

Во Владивостоке воздух на майские праздники также прогреется слабо, помешают дожди. 1–4 мая ожидается плюс 11–13 градусов.

В Магадане на берегу Охотского моря на майские праздники будет теплее ожидаемого, однако воздух не успеет прогреться после метелей: на Первомай ожидается не больше плюс 2 градусов, с ночными заморозками, а к 4 мая температура днем не поднимется выше плюс 5.

В Петропавловске-Камчатском ожидается солнечный Первомай с температурой днем плюс 5 градусов. Самые холодные майские праздники будут в Анадыре: солнце 1 мая не прогреет воздух теплее минус 8 градусов, а в ночь на пятницу ожидается похолодание до минус 17 градусов.

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