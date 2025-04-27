Восемь домов загорелись в российском поселке на фоне ветреной погоды В поселке Таежное Красноярского края горят восемь строений на 900 «квадратах»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Восемь строений, в том числе четыре жилых дома, загорелись в поселке Таежное в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что ветер способствует быстрому распространению огня. Общая площадь пожара составляет 900 квадратных метров.

Изначально в МЧС сообщили о десяти охваченных огнем зданиях. Впоследствии в ведомстве уточнили информацию, отметив, что число горящих строений составляет не десять, а восемь.

По уточненной информации, горят восемь строений, из которых четыре — жилые дома. Предварительно, площадь пожара — 900 «квадратов». Тушение продолжается, — говорится в сообщении.

На месте работают более 70 специалистов и 16 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в селе Веселоярск Алтайского края загорелись складские помещения вдоль железнодорожных путей. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров, угрозы жилым домам не было. О пострадавших не сообщалось.

До этого стало известно, что на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области начался пожар. Огонь уже распространился на площади 20 тысяч квадратных метров. Глава округа Александр Мудров заявил, что не будет говорить о возможных причинах пожара, чтобы избежать неверных трактовок. Он призвал дождаться результатов расследования. Также для выяснения всех обстоятельств создан муниципальный штаб.