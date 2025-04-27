В российском регионе горят 20 тысяч «квадратов» полигона ТБО В Нижегородской области вспыхнул полигон ТБО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области начался пожар, сообщил глава округа Александр Мудров в Telegram-канале. Огонь уже распространился на площади 20 тысяч квадратных метров.

Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тыс. кв. м. Горят карты № 2 и № 3. На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора, — сказано в сообщении.

Мудров отметил, что не будет говорить о возможных причинах пожара, чтобы избежать неверных трактовок. Он призвал дождаться результатов расследования. Также для выяснения всех обстоятельств создан муниципальный штаб.

До этого в Сети появилось видео с автомобилем, который загорелся после взрыва у дома по бульвару Нестерова. На кадрах можно заметить, что машина полностью объята пламенем, а ее крышу, вероятно, снесло взрывной волной. Известно, что при взрыве погиб один человек. Его отбросило взрывной волной.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о повышенной пожарной опасности в России в летний период. По его словам, это особенно коснется северных регионов, азиатской и европейской частей страны.