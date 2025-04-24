Метеоролог предупредил о повышенной пожарной опасности в России летом Метеоролог Вильфанд заявил, что летом пожарная опасность будет выше нормы

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с Lenta.ru предупредил о повышенной пожарной опасности в России в летний период. По его словам, это особенно коснется северных регионов, азиатской и европейской частей страны.

В этом году летом прогнозируется [температура] в целом на территории страны около и выше нормы. То есть это не холодная, если бы холодная, то вероятность пожаров была бы ниже. <…> Наиболее вероятный исход такой, — объяснил эксперт.

Метеоролог отметил, что причиной повышенной пожарной опасности станут формирование антициклонов, незаходящее солнце и отсутствие осадков. Он также подчеркнул, что точный прогноз по районам и времени дать невозможно.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что пожарные машины должны получить право тарана. По его словам, промедление может стоить жизни.