Пожарным машинам могут дать право тарана Депутат Колунов заявил, что пожарные машины должны получить право тарана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России

Пожарные машины должны получить право тарана, заявил RT депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, промедление может стоить жизни.

Больно каждый раз читать, как экипаж не смог подъехать, а люди погибли. Пожарные должны получить право тарана — и мы будем этого добиваться, — объяснил парламентарий.

Колунов подчеркнул, что пожарные экипажи часто не могут подъехать к месту возгорания из-за припаркованных машин или закрытых ворот. Депутат считает, что пожарная техника обладает достаточной мощностью для тарана.

Парламентарий добавил, что намерен проработать законодательную базу, чтобы пожарных не привлекали к ответственности за вынужденный таран. Также он предлагает предусмотреть установку силовых бамперов на пожарные машины.

Ранее в жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Инцидент произошел в квартире на Нагорной улице, 24, корпус 9.