Пожарные машины должны получить право тарана, заявил RT депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, промедление может стоить жизни.
Больно каждый раз читать, как экипаж не смог подъехать, а люди погибли. Пожарные должны получить право тарана — и мы будем этого добиваться, — объяснил парламентарий.
Колунов подчеркнул, что пожарные экипажи часто не могут подъехать к месту возгорания из-за припаркованных машин или закрытых ворот. Депутат считает, что пожарная техника обладает достаточной мощностью для тарана.
Парламентарий добавил, что намерен проработать законодательную базу, чтобы пожарных не привлекали к ответственности за вынужденный таран. Также он предлагает предусмотреть установку силовых бамперов на пожарные машины.
Ранее в жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Инцидент произошел в квартире на Нагорной улице, 24, корпус 9.