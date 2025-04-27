На Алтае загорелись склады вдоль железнодорожных путей Склады вдоль ж/д путей загорелись в селе Веселоярск Алтайского края

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Складские помещения вдоль железнодорожных путей загорелись в селе Веселоярск Алтайского края, сообщила пресс-служба МЧС региона. Площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров, угрозы жилым домам нет. О пострадавших не сообщается.

27 апреля 2025 года поступило сообщение о возгорании складских помещений по адресу: Алтайский край, Рубцовский район, село Веселоярск, улица Садовая, 2, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области начался пожар. Огонь уже распространился на площади 20 тысяч квадратных метров. Глава округа Александр Мудров заявил, что не будет говорить о возможных причинах пожара, чтобы избежать неверных трактовок. Он призвал дождаться результатов расследования. Также для выяснения всех обстоятельств создан муниципальный штаб.

До этого в Сети появилось видео с автомобилем, который загорелся после взрыва у дома на бульваре Нестерова. На кадрах можно заметить, что машина полностью объята пламенем, а ее крышу, вероятно, снесло взрывной волной. Известно, что при взрыве погиб один человек, его отбросило взрывной волной.

23 апреля на территории «Москва-Сити» произошли три взрыва, после которых начался пожар. Около торгового центра «Афимолл Сити» загорелся автомобиль. По имеющимся данным, это случилось на парковке башни «Меркурий».