Погода в майские праздники: прогноз для Москвы, Петербурга, регионов РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новое арктическое вторжение вскоре придет в Москву. Сколько будет градусов, успеет ли потеплеть к майским праздникам, какая погода будет на майских в столице, Петербурге и регионах России?

Какая погода придет в Москву перед майскими праздниками, конец жаре

Аномальная апрельская жара в Москве продолжает ставить рекорды, однако скоро она закончится, предупреждают синоптики. Мощный грозовой фронт проходит через Подмосковье; он будет медленно смещаться в южном направлении и днем пройдет через Рязанскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республику Марий Эл и Чувашию.

Метеоролог Татьяна Позднякова предупреждает, что погода в Москве готовит новый сюрприз.

«Апрель из зимы шагнет в июль — в среду в Москве ожидается плюс 25–27 градусов, — а затем собирается вернуться к температуре и осадкам, характерным для первых чисел апреля. К 26–27 апреля в Москве и области похолодает, ночью до слабых заморозков и днем не выше плюс 8 градусов. Волна холодной погоды с аномалией на 5–7 градусов ниже нормы продержится почти неделю. Придется вернуться к теплым курткам и перчаткам!» — предупредила Позднякова.

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Сколько градусов будет в Москве в майские выходные, прогноз

По данным долговременного прогноза Meteovesti.ru, к 28 апреля ночные температуры упадут до нуля. Днем 1 мая не ожидается больше плюс 12.

Только с 2 мая температура воздуха в Москве начнет расти. С 1 по 4 мая ожидаются прохладные ночи — не выше плюс 4 градусов, дневные температуры будут достигать плюс 17. Вероятны дожди, ночью возможен мокрый снег.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Точного прогноза на День Победы пока нет. По предварительным данным, ожидается плюс 13–17 градусов в Москве. Возможны дожди, но непосредственно 9 мая может выглянуть солнце.

Какая погода будет на майских в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург еще раньше попал под действие «арктического вторжения» с севера, аномальная апрельская жара закончилась уже в понедельник, и ожидается дальнейшее похолодание.

По данным Foreca, только с 28 апреля в Петербурге начнет постепенно теплеть. В канун 1 мая ожидается до плюс 8 градусов днем и похолодание до 0 градусов, температура днем в первые длинные выходные не превысит плюс 9. Дождей при этом ожидается меньше, чем в Москве, однако Северную столицу охватит крепкий западный ветер.

Прогноз погоды на майские праздники для регионов России

Арктическое вторжение в конце апреля коснется многих городов Российской Федерации. Тем не менее в некоторых в первые майские праздники ожидается жара.

Холодная погода в майские праздники ожидается в Мурманске: дневные температуры вырастут выше 0, но не превысят плюс 2–4 градусов днем и минус 1–5 градусов ночью. Ожидаются снегопады и мокрый снег.

В Архангельске, на другом берегу Белого моря, теплее. По данным Meteovesti.ru, на майские ожидаются плюс 7–9 градусов днем, от 0 до плюс 2 ночью, вероятны дожди.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смоленск перед майскими праздниками окажется под действием арктического вторжения. В ночь на 1 мая температура воздуха упадет ниже 0; днем при этом будет плюс 12–16 градусов.

Теплее в Курске и Белгороде, где на 1 мая ожидается теплая погода с дождями. В Курске днем в первые майские праздники — плюс 13–17, в Белгороде на 1 мая ожидается до плюс 23 градусов (с дождем) и после снижение до плюс 20.

Южнее, в Донецке и Луганске, погода на майские будет теплой: в столицах ДНР и ЛНР на 1 мая ожидается до плюс 23 градусов. В Мариуполе — прохладнее, до плюс 17 градусов. В Крыму также ожидается теплая погода — плюс 23 градуса в Симферополе, плюс 14–19 на западном побережье в Севастополе, плюс 16–19 на восточном побережье в Феодосии.

Краснодар почти не затронет арктическое вторжение. В майские праздники в столице Кубани ожидается до плюс 25 с дождями и грозами. Ночные температуры будут расти до плюс 17 градусов.

Не менее жарко в Ростове-на-Дону, однако дождей будет меньше. 1 и 2 мая днем ожидается до плюс 24 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Махачкале и Грозном температура воздуха быстро вырастет после похолодания, погода будет ясной. В столице Дагестана на 1 мая ожидается плюс 17 градусов, но к 4 мая температура вырастет до плюс 25. В Грозном жара достигнет 25 градусов уже на Первомай, и температура продолжит расти.

Верхнюю Волгу, Нижний Новгород, в майские праздники ждет серьезное похолодание. 1 мая днем ожидается до плюс 14 градусов и сильный дождь. Уже на следующий день похолодает до плюс 8. Схожая ситуация в Казани — после заморозков теплый Первомай (до плюс 18 градусов) сменится похолоданием, ночные температуры упадут до плюс 3.

На Нижней Волге, в Волгограде, ожидается жаркая погода: перед 1 мая будет несколько солнечных дней, которые прогреют воздух до плюс 24. В длинные выходные жара постепенно спадет (до плюс 18 градусов 4 мая).

В Астрахани, на берегу Каспийского моря, 1–4 мая будут очень жаркими: ожидается период непрерывной жары в 30 градусов днем. Ночью жара будет спадать до плюс 20.

В Челябинске после мощных заморозков в конце апреля ожидается резкий рост температур. 2 мая днем ожидается до плюс 27 градусов, после жара ненадолго спадет, однако не уйдет совсем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске будет почти так же жарко: 2 и 3 мая ожидается до плюс 23–24 градусов, плюс 13 градусов ночью.

В Сибири в майские праздники погода будет значительно прохладнее. В Новосибирске с 1 по 3 мая ожидается не более плюс 15 градусов, 4 мая — плюс 20. В Красноярске еще холоднее: после пика тепла 27 апреля там сильно похолодает, и днем 1 мая будет не больше плюс 7 градусов с ночными заморозками и снежком. Самым теплым днем длинных выходных станет 4 мая, когда днем будет плюс 15.

Аналогичная погода в Иркутске: на Байкале в майские выходные температура не поднимется выше плюс 10. В Хабаровске в майские праздники ожидается плюс 15 градусов с возможным похолоданием. Прохладные майские выходные с дождями ждут так же Владивосток: только к 3 мая температура достигнет плюс 12 градусов.

На Дальнем Востоке, в Магадане на майские праздники будет суровая погода: метели, вьюги при температуре от минус 1 до плюс 1. Чуть мягче погода в Петропавловске-Камчатском: в длинные выходные ожидается до плюс 4 градусов днем и выше 0 — ночью.

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