Снегопад в одном городе привел к пробкам с ДТП и двойным тарифам на такси В Перми из-за снегопада на дорогах образовались пробки, а такси вдвое подорожало

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Перми привел к пробкам и ДТП на дорогах, а цены на такси выросли в два раза, пишет Telegram-канал Ural Mash. По данным источника, утром в понедельник, 28 апреля, в регионе ввели штормовое предупреждение. Из-за сложной погодной обстановки водители на летней резине вылетают в кюветы.

Канал отмечает, что на трассе Екатеринбург — Пермь фура легла поперек дороги. На пути из Очера в сторону краевой столицы образовался затор из машин.

В местном аэропорту ситуация сложилась так, что ночной рейс из Перми в Сочи задержали на несколько часов. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 метров в секунду. К утру вторника, 29 апреля, снежный покров в некоторых районах города должен вырасти до 30 сантиметров.

Ранее москвичей предупредили о холодах и заморозках в конце апреля. Жителей столицы 28 апреля может ждать гололед, прогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье жители Московской области поделились кадрами метели, которая накрыла регион. Очевидцам удалось снять крупные хлопья снега, которые накрыли дороги, автомобили и крыши домов. В ГУ МЧС по Подмосковью предупреждали, что в течение суток местами ожидается мокрый снег, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.